محمدحسنی: ۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرلنگه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدحسنی در تشریح جزئیات این خبر اظهارکرد: در پی اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و طی اقدامات اطلاعاتی و گشت‌زنی‌های هدفمند، مأموران انتظامی شهرستان موفق شدند یک دستگاه خودروی تریلی حامل مقادیر قابل توجهی سوخت قاچاق را حین پایش محورهای مواصلاتی شناسایی و توقیف کنند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، مقدار ۲۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق که به‌صورت غیرمجاز و بدون هرگونه مدارک قانونی حمل می‌شد، کشف و ضبط شد.

این مسئول انتظامی با اشاره به اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه به‌ویژه قاچاق سوخت که ضربه بزرگی به اقتصاد کشور وارد می‌کند، با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

سرپرست انتظامی بندرلنگه در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.