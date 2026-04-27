کشف یک میلیاردی گازوئیل قاچاق در امیدیه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی دادوند صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق سوخت و فراورده‌های نفتی، مأموران به دو دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند.

وی بیان کرد: پس از توقف و بازرسی دقیق این خودروها، مقدار یک هزار لیتر گازوئیل قاچاق که به صورت غیرمجاز و بدون هرگونه مدارک قانونی حمل می‌شد، کشف گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه بیان کرد: ارزش ریالی سوخت‌های کشف شده برابر اعلام نظر کارشناسان، حدود یک میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ دادوند تصریح کرد: در این عملیات دو نفر متهم در رابطه با حمل و جابه‌جایی این محموله دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات خود در خصوص قاچاق سوخت و سایر جرایم را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.