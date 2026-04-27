  1. استانها
  2. خوزستان
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

کشف یک میلیاردی گازوئیل قاچاق در امیدیه

امیدیه – فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه گفت: مأموران انتظامی هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی، در مجموع یک هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی دادوند صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق سوخت و فراورده‌های نفتی، مأموران به دو دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند.

وی بیان کرد: پس از توقف و بازرسی دقیق این خودروها، مقدار یک هزار لیتر گازوئیل قاچاق که به صورت غیرمجاز و بدون هرگونه مدارک قانونی حمل می‌شد، کشف گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه بیان کرد: ارزش ریالی سوخت‌های کشف شده برابر اعلام نظر کارشناسان، حدود یک میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ دادوند تصریح کرد: در این عملیات دو نفر متهم در رابطه با حمل و جابه‌جایی این محموله دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله با قاچاق، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات خود در خصوص قاچاق سوخت و سایر جرایم را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6812577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها