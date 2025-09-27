به گزارش خبرنگار مهر، مقایسه زیرساخت‌های متروی تهران و لس‌آنجلس در روزهای اخیر توجه بسیاری از کاربران در فضای مجازی را جلب کرده است. این اتفاق بعد از گزارشی از سوی یک رسانه بین المللی به وقوع پیوست.

بر اساس آمار موجود، متروی تهران با ۱۶۰ ایستگاه فعال، از نظر تعداد ایستگاه‌ها از متروی لس‌آنجلس با ۱۰۳ ایستگاه پیشی گرفته و این برتری تنها به شمار ایستگاه‌ها محدود نمی‌شود.

مطابق برآوردهای کارشناسی، در صورت ساخت متروی تهران با شرایط امروز، هزینه‌های سنگینی بر دوش شهر قرار می‌گرفت. بر اساس محاسبات، احداث یک کیلومتر مسیر تونلی همراه با یک ایستگاه و یک رام قطار حدود ۶,۰۰۰ میلیارد تومان هزینه نیاز دارد. بنابراین اگر قرار بود شبکه فعلی مترو به‌صورت یکجا و در زمان حاضر ساخته شود، برای ایجاد ۲۹۲ کیلومتر مسیر تونلی، ۱۶۰ ایستگاه و ۲۲۰ رام قطار، رقمی نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز بود.

خبر خوش اینکه در ادامه توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی پایتخت، سه ایستگاه جدید مترو در فصل پاییز به بهره‌برداری خواهد رسید. با افتتاح این ایستگاه‌ها، پرونده خطوط شش و هفت متروی تهران نیز تکمیل و بسته خواهد شد.