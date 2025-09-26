  1. استانها
  2. ایلام
۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

یک قلاده خرس در کبیرکوه بدره ایلام تلف شد+تصویر

یک قلاده خرس در کبیرکوه بدره ایلام تلف شد+تصویر

ایلام - تصویری از تلف شدن یک قلاده خرس در کبیرکوه بدره ایلام مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، کبیرکوه نگین زاگرس و زیستگاه منحصر به فرد حیات وحش، امروز شاهد صحنه‌ای دلخراش بود. در اقدامی تلخ و تاسف‌بار، یک قلاده خرس در منطقه حفاظت شده کبیرکوه شهرستان بدره، تلف شد. این حادثه تلخ، زنگ خطری جدی برای تنوع زیستی این منطقه کهن و استراتژیک است.

کبیرکوه، با دامنه‌های سرسبز، قله‌های سر به فلک کشیده و دره‌های عمیق، همواره مأمن گونه‌های نادر و ارزشمندی از حیات وحش بوده است.

تلف شدن یک قلاده خرس در کبیرکوه بدره ایلام+تصویر

خرس‌ها سال‌هاست که در این زیستگاه گسترده به حیات خود ادامه می‌دهند. اما امروز، یکی از این یادگاران گران‌بها، قربانی بی‌توجهی و یا شاید رویدادی ناگوار شد.

شهرستان بدره، با قرار گرفتن در دل کبیرکوه، از ظرفیت‌های طبیعی فراوانی برخوردار است. این منطقه که به دلیل برخورداری از آب و هوای معتدل و پوشش گیاهی غنی، یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات وحش در غرب کشور محسوب می‌شود، نیازمند توجه ویژه مسئولان و متولیان امر است.

کد خبر 6602685

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها