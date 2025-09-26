به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن کریمی عصر جمعه در این بازدید بر اهمیت حمایت از تیم‌های استانی و نقش آفرینی آنان در عرصه والیبال کشور تأکید کرد.

در حاشیه این بازدید، علی حیدرپناه، مدیرعامل باشگاه مقاومت شهرداری تبریز، از حل مشکل جذب سرباز ورزشکار برای این تیم خبر داد و گفت: با مساعدت و پیگیری‌های مستقیم سردار کریمی، مشکل مهم جذب سرباز ورزشکار برای باشگاه ما مرتفع شد. این حمایت‌های بی‌شائبه، عامل مهمی در تقویت بنیه ورزشی تیم و انگیزه‌بخش بازیکنان و کادر فنی است.

مدیرعامل باشگاه مقاومت با قدردانی ویژه از مساعدت‌های سازمان ورزش بسیج، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همکاری‌ها، شاهد درخشش هرچه بیشتر این تیم در رقابت‌های آتی باشیم.