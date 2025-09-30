پایان کار مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی دختران کشور در شهرستان بناب

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی دختران زیر ۱۸ سال کشور با مشخص شدن نفرات برتر عصر سه شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به کار خود پایان داد.

در این رویداد بزرگ کشوری به ترتیب: مقام اول را تیم گلستان یک، با ترکیب مارینا کاظمی، سایرا آغ ارتاکلی و به مربیگری ثریا قلیچ نیازی کسب کرد.

مقام دوم این رقابت ها را تیم تهران یک، با ترکیب باران عبدل حسین زاده، ملینا محمدی و با مربیگری لیلا مجاور بدست آورد.

تیم هرمزگان نیز با ترکیب فاطمه ملایی، مریم خمیری پور و با مربیگری محبوبه رنجبر در جایگاه سوم ایستادند و در نهایت این سه تیم مدال و کاپ قهرمانی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی دختران کشور را از بناب به خانه بردند.

گفتنی است: اولین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی دختران زیر ۱۸ سال کشور با شرکت ۱۶ تیم از ۶ استان کشور در زمین والیبال ساحلی مجتمع ورزشی ولایت بناب برگزار شد.