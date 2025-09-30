  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

پایان کار مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی دختران کشور در شهرستان بناب

پایان کار مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی دختران کشور در شهرستان بناب

بناب- مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی دختران زیر ۱۸ سال کشور با مشخص شدن نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی دختران زیر ۱۸ سال کشور با مشخص شدن نفرات برتر عصر سه شنبه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی به کار خود پایان داد.

در این رویداد بزرگ کشوری به ترتیب: مقام اول را تیم گلستان یک، با ترکیب مارینا کاظمی، سایرا آغ ارتاکلی و به مربیگری ثریا قلیچ نیازی کسب کرد.

مقام دوم این رقابت ها را تیم تهران یک، با ترکیب باران عبدل حسین زاده، ملینا محمدی و با مربیگری لیلا مجاور بدست آورد.

تیم هرمزگان نیز با ترکیب فاطمه ملایی، مریم خمیری پور و با مربیگری محبوبه رنجبر در جایگاه سوم ایستادند و در نهایت این سه تیم مدال و کاپ قهرمانی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی دختران کشور را از بناب به خانه بردند.

گفتنی است: اولین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی دختران زیر ۱۸ سال کشور با شرکت ۱۶ تیم از ۶ استان کشور در زمین والیبال ساحلی مجتمع ورزشی ولایت بناب برگزار شد.

کد خبر 6607526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها