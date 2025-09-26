خطیبی: ۲ بازیکنم در حد لیگ دسته دوم هم نبودند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال مس رفسنجان در هفته پنجم لیگ برتر با هدایت رسول خطیبی مقابل استقلال خوزستان تن به شکست ۲ بر صفر داد تا در انتهای جدول باقی بماند. این نتیجه نارضایتی شدید خطیبی را در پی داشت.

رسول خطیبی در نشست خبری بعد از این دیدار گفت: بازی هوادار نداشت و به همین دلیل جذابیت لازم وجود نداشت، ای کاش تماشاگران هم حضور داشتند.

وی ادامه داد: به جز پنج دقیقه ابتدایی، نیمه اول را خیلی خوب آغاز کردیم و شرایط بازی دست ما بود. سه موقعیت ۱۰۰ درصد داشتیم که استفاده نکردیم. به بازیکنان هشدار داده بودم که هنگام در اختیار داشتن توپ، استقلال خوزستان خطرناک است اما باز هم در ضدحمله گل خوردیم و نیمه اول را بازنده به رختکن رفتیم؛ در حالی که باید سه گل می‌زدیم.

سرمربی مس رفسنجان درباره تغییرات تاکتیکی تیمش افزود: با تعویض‌ها توانستیم شکل بازی را تغییر دهیم زیرا حریف بسته بازی می‌کرد. موقعیت‌های خوبی داشتیم، حتی به تیرک هم زدیم، اما استقلال خوزستان روی ضدحملات بهره برد و گل دوم را هم به ثمر رساند.

خطیبی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد صریح از عملکرد دو بازیکن تیمش تأکید کرد: امروز یکی دو بازیکن ما روزشان نبود و بسیار ضعیف ظاهر شدند. سلیمی و حیدریه در حد لیگ دو هم نبودند و تیم از همان سمت ضربه خورد. با این حال تیم ما درست می‌شود؛ تیمی که این همه موقعیت گل ایجاد می‌کند قطعاً روزهای خوبش هم فرا می‌رسد.