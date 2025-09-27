قهرمانان نخستین راند مسابقات درگ در محمودآباد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین راند مسابقات درگ ۴۰۰ متر چندجانبه که به مناسبت روز سرباز و گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار شد، شامگاه جممعه در شهرستان محمودآباد استان مازندران به پایان رسید و نفرات برتر معرفی شدند.
این مسابقات با حضور بیش از ۱۲۰ شرکتکننده از ۱۰ استان کشور در ۸ کلاس مختلف خودرو برگزار شد که در پایان، به دلیل نرسیدن یکی از کلاسها به حد نصاب قانونی، رقابتها در ۷ کلاس ادامه پیدا کرد.
در پایان این دوره از مسابقات، نفرات برتر هر کلاس به شرح زیر معرفی شدند:
کلاس ۲۰۶ اختصاصی:
.محمد شریفی
علیرضا حیدری
سجاد عرب
کلاس ۸ سوپاپ:
صدرا فرمانی
محمد دماوندی
مهیار جعفرزاده
کلاس ۱۶ سوپاپ:
جواد وزی
صدرا فرمانی
محمد دماوندی
کلاس توربو دیفرانسیل جلو:
عرشیا خورشیدی
امیرحسین صادقی
میلاد علیزاده
کلاس ۴ و ۶ سیلندر دیفرانسیل جلو:
مهدی وهابی
هادی شریفی
حسین ثابت
کلاس آزاد:
جواد نتاج
عرشیا خورشیدی
مهدی باسره
کلاس پراید BP:
مجید کیخائی
حمیدرضا گونجی
احسان کهنسال
