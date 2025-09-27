قهرمانان نخستین راند مسابقات درگ در محمودآباد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین راند مسابقات درگ ۴۰۰ متر چندجانبه که به مناسبت روز سرباز و گرامیداشت شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار شد، شامگاه جممعه در شهرستان محمودآباد استان مازندران به پایان رسید و نفرات برتر معرفی شدند.

این مسابقات با حضور بیش از ۱۲۰ شرکت‌کننده از ۱۰ استان کشور در ۸ کلاس مختلف خودرو برگزار شد که در پایان، به دلیل نرسیدن یکی از کلاس‌ها به حد نصاب قانونی، رقابت‌ها در ۷ کلاس ادامه پیدا کرد.

در پایان این دوره از مسابقات، نفرات برتر هر کلاس به شرح زیر معرفی شدند:

کلاس ۲۰۶ اختصاصی:

.محمد شریفی

علیرضا حیدری

سجاد عرب

کلاس ۸ سوپاپ:

صدرا فرمانی

محمد دماوندی

مهیار جعفرزاده

کلاس ۱۶ سوپاپ:

جواد وزی

صدرا فرمانی

محمد دماوندی

کلاس توربو دیفرانسیل جلو:

عرشیا خورشیدی

امیرحسین صادقی

میلاد علیزاده

کلاس ۴ و ۶ سیلندر دیفرانسیل جلو:

مهدی وهابی

هادی شریفی

حسین ثابت

کلاس آزاد:

جواد نتاج

عرشیا خورشیدی

مهدی باسره

کلاس پراید BP:

مجید کیخائی

حمیدرضا گونجی

احسان کهنسال