۵ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۸

آزادسازی ۱۱۹۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی در شهرستان قزوین

قزوین- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، ۱۱۹۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی در شهرستان قزوین آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خیرخواه، از اجرای ۴۴۹ مورد قلع و قمع بناهای غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته است.

خیرخواه با بیان اینکه بناهای غیرمجاز شامل محوطه‌سازی، دیوارکشی، ساخت استخر تفریحی و سایر بناها بوده است، افزود: پس از شناسایی این بناها و صدور اخطاریه توقف عملیات و اخذ دستور قضائی، با همکاری یگان حفاظت اراضی کشاورزی، عوامل شهرداری، راهداری و نیروی انتظامی، نسبت به قلع و قمع آنها اقدام شد.

مدیر جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی اجرای قلع و قمع نسبت به مدت مشابه سال قبل، به مالکان اراضی و کشاورزان توصیه کرد پیش از هرگونه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح اقدام کنند.

وی همچنین از دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها خواست تا در شناسایی و مقابله با متخلفین، با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همکاری کنند.

خیرخواه در پایان به مردم و خریداران اراضی توصیه کرد پیش از هرگونه معامله و نقل و انتقال، در خصوص مجاز یا غیرمجاز بودن بناها از امور اراضی شهرستان قزوین استعلام نمایند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

