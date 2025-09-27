سال زراعی سخت برای لرستان؛ خسارت ۱۰ همتی به بخش کشاورزی

نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم از آب به نحو مطلوب در حوزه کشاورزی استفاده کنیم، یکی از پروژه‌های در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی لرستان اجرای سیستم‌های نوین آبیاری است.

اجرای سیستم آبیاری نوین در ۵۸ هزار هکتار

وی عنوان کرد: در حالت عادی، راندمان آبیاری غرق آبی در بخش کشاورزی استان حدود ۳۵ درصد است، برای مناطق معتدل و سرد استان که آبیاری بارانی را بیشتر توصیه می‌کنیم، راندمان آب حدود ۶۰ درصد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه همچنین در آبیاری قطره‌ای این راندمان حتی تا ۹۰ درصد هم خواهد رسید.

صیادی با تأکید بر اینکه این پروژه آبیاری نوین نقش بسیار اساسی در افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی دارد، افزود: تا الان در استان لرستان، حدود ۵۸ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آبی به سیستم‌های نوین آبیاری تجهیز شده‌اند.

وی ادامه داد: با این اقدام توانسته‌ایم بهره‌وری و راندمان آب در اراضی آبی استان را از ۳۲ درصد به ۴۲ درصد برسانیم.

اجرای طرح موفق «جهش تولید در دیم‌زارها»

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به کشاورزی حفاظتی در استان اشاره کرد و گفت: اگر می‌خواهیم راندمان را در اراضی کشاورزی بالا ببریم، باید کشاورزی حفاظتی را در عرصه‌های دیم استان حتماً عملیاتی کنیم.

صیادی، بیان داشت: در این راستا از چند سال گذشته یک طرح به نام «جهش تولید در دیم‌زارها» در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح با انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: این طرح از چند سال گذشته در استان لرستان به اجرا درآمده و می‌شود گفت این طرح، یک طرح موفق بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سال زراعی ۹۹- ۱۴۰۰، مقداری از لحاظ بارندگی و پراکنش بارشی، شرایطی شبیه سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ داشتیم، عنوان کرد: ما یک کالای استراتژیک به نام گندم داریم، در آن سال کل گندم خریداری شده ۱۲۳ هزار تن بود، ولی در سال زراعی جاری، این عدد ۲۱۹ هزار تن بود.

صیادی، تصریح کرد: این امر نشان می‌دهد که اگر به سمت استفاده از علوم، فناوری‌های جدید، روش‌های جدید و استفاده از آنها برویم، قطعاً می‌توانیم از ظرفیت بزرگ اراضی دیم استفاده بهتری را ببریم.

خسارت ۱۰ همتی در بخش کشاورزی لرستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز سال زراعی جدید اشاره کرد و گفت: سال گذشته با کاهش شدید بارندگی مواجه بودیم، علاوه بر کاهش بارندگی که ۳۶ درصد نسبت به سال قبل از آن و ۴۰ درصد نسبت به بلندمدت مواجه شدیم، پراکنش بسیار نامناسب بارندگی هم داشتیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه تا ششم دی‌ماه سال زراعی گذشته بارندگی مؤثری در استان نداشتیم، تصریح کرد: در این راستا این اولین چالش بخش کشاورزی لرستان در سال بود.

صیادی، ادامه داد: این امر خیلی از اراضی زراعی دیم استان را تحت‌تأثیر قرارداد.

وی با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم در لرستان طی سال زراعی قبل ۵۴۰ هزار تن بود، افزود: این در حالی‌ست که این عدد طی امسال تنها ۲۱۹ هزار تن بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه این عدم بارش و پراکنش نامناسب بارندگی‌ها باعث شد که بخش کشاورزی ما یک خسارت ۱۰ همتی را متحمل شود، گفت: سال گذشته پول گندمی که واریز به‌حساب و جیب کشاورزان استان شده حدود ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، در سال زراعی جاری این عدد به تنها ۴.۵ همت رسیده است.