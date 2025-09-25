به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی ظهر پنج شنبه در آئین افتتاحیه همزمان ۵۷ نیروگاه خورشیدی در چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: سال گذشته، با لطف خداوند، ۱۰ هزار واحد از طرحهای خورشیدی در کشور اجرایی شد. در مرحله بعد، این طرحها در کنار چاههای کشاورزی، صنایع، شهرکهای صنعتی و ادارات شهرستانی بهصورت تجمیعی و با همکاری صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیها توسعه یافتند.
وی افزود: مزارع خورشیدی کوچک با ظرفیتهای ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلووات توسط صندوقهای فرزانه در سراسر کشور آغاز شدهاند. هرچند در برخی بخشها تازهکار هستیم، اما همکاری با دولت محترم در دستگاههای اجرایی آغاز شده و نمونه موفق آن در استان چهارمحال و بختیاری با حمایت استانداری، منجر به ورود ۱۰۲ کیلووات انرژی خورشیدی به مدار شده است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به نقش تعاون بسیج در سرمایهگذاریهای کلان گفت: این مجموعه در کنار دولت برای رفع ناترازی انرژی، ایجاد مزارع خورشیدی بزرگ را در دستور کار دارد. اگر جذابیتهای این طرح به مردم منتقل شود، میتوانیم شاهد مشارکت گسترده مردمی باشیم؛ چرا که این طرح علاوه بر اقتصادی بودن، در حوزه پدافند غیرعامل، درآمدزایی خانوار، تولید انرژی پاک و رفع ناترازی انرژی مؤثر است.
زهرایی تأکید کرد: مردم ایران بسیار بصیر و آگاه هستند و اگر از مزایای این طرح مطلع شوند، ظرفیت گستردهای را میتوان فعال کرد. امسال بخش عمدهای از تسهیلات اشتغالزایی بسیج در مناطقی که ظرفیت انرژی خورشیدی وجود دارد، به این سمت سوق داده شده است.
وی در پایان گفت: جلسات متعددی در استانهای مختلف برگزار شده و اقدامات انگیزشی در حال انجام است. امیدواریم تا پایان سال، با همراهی دولت و مشارکت مردم، کارنامه قابل قبولی در توسعه انرژی خورشیدی ارائه شود.
