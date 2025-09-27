  1. استانها
شهادت ۲ تن از مأموران پلیس استان مرکزی در درگیری با سارقان مسلح

اراک- ۲ تن از مأموران پلیس استان مرکزی در درگیری با سارقان مسلح در یکی از روستاهای این استان به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس استان مرکزی اعلام کرد: در ساعات آغازین امروز شنبه، ۲ تن از مأموران خدوم و ایثارگر فرماندهی انتظامی استان مرکزی در جریان درگیری با سارقان مسلح در یکی از مناطق روستایی استان به شهادت رسیدند.

این مأموران در حال اجرای مأموریت مقابله با سرقت بوده که با تیراندازی مهاجمان روبه‌رو شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ضمن عرض تسلیت شهادت این همکاران غیور، دستور ویژه ای جهت اجرای عملیات شناسایی و تعقیب عوامل این حادثه صادر کرد که هرگونه اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

تلاش برای دستگیری این سارقان مسلح ادامه دارد.

