تدینی: بیش از ۳ هزار بسته «مهر تحصیلی» در گیلان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی صبح شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: یکی از طرح‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف، اجرای نیات موقوفات برای تأمین کمک‌هزینه تحصیلی دانش‌آموزان کم‌برخوردار است که در قالب طرح مهر تحصیلی با تهیه و توزیع لوازم‌التحریر عملیاتی می‌شود.

وی افزود: برای اجرای این طرح در سال جاری، مبلغ ۲ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان از محل درآمد موقوفات و بقاع متبرکه استان هزینه شده است.

تدینی تصریح کرد: بسته‌های مهر تحصیلی با توجه به وجود موقوفات دارای نیات منطبق با کمک به تحصیل دانش‌آموزان کم‌بضاعت در شهرستان‌های آستانه اشرفیه، صومعه‌سرا، رودسر، لنگرود، لاهیجان، ماسال، بندر انزلی و شفت تهیه و توزیع شده است.

وی ادامه داد: این بسته‌ها از محل درآمد موقوفات معروف به سید جلال‌الدین اشرف و پور رجبعلی در آستانه اشرفیه، صالح نویدی و گوراب زرمیخ در صومعه‌سرا، بابا خالکیاسری در رودسر و نذورات بقاع متبرکه شهرستان‌های یاد شده تهیه شده و در همان مناطق بین دانش‌آموزان توزیع شده است.

مدیرکل اوقاف گیلان خاطرنشان کرد: توزیع بسته‌های مهر تحصیلی با همکاری مراکز افق بقاع متبرکه، دفاتر ائمه جمعه، ادارات آموزش و پرورش و نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی صورت گرفته است.

تدینی در پایان با تأکید بر اینکه سازمان اوقاف امانت‌دار موقوفات و موظف به اجرای نیات واقفان است، گفت: مستاجرین و بهره‌برداران از موقوفات با ادای حقوق موقوفات به صورت غیرمستقیم در رفع فقر و محرومیت جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند.