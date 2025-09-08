به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسین یوسف‌زاده صبح دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته وقف با اشاره به اهمیت وقف در جامعه اظهار کرد: این هفته بهترین فرصت برای تبیین نقش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وقف است تا ظرفیت‌های گسترده موقوفات بیش از پیش به جامعه معرفی شود.

وی وقف را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و افزود: مردم با نیت‌های خیرخواهانه املاک و اموال خود را در اختیار این نهاد مقدس قرار می‌دهند و سازمان اوقاف مسئول حفظ و نگهداری این موقوفات است.

رئیس اداره اوقاف شفت با اشاره به برنامه‌های متنوع فرهنگی و عمرانی که در هفته وقف اجرا می‌شود، تصریح کرد: دیدار و تجلیل از واقفین زنده، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، اجرای میز خدمت همزمان با هفته وقف در مسجد جامع شفت، افتتاح و احداث مناره‌های امامزاده ابراهیم به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان و آغاز عملیات کلنگ‌زنی پله برقی امامزاده اسحاق برای تسهیل تردد زائرین، از جمله برنامه‌های شاخص این ایام است.

یوسف‌زاده همچنین درباره موقوفات شهرستان گفت: شهرستان شفت دارای ۲۱ موقوفه منفعتی و ۱۶۸ موقوفه انتفاعی است و در سطح شهرستان ۳۶ امامزاده و بقعه ثبت شده وجود دارد که از این تعداد، امامزاده ابراهیم (ع) و امامزاده اسحاق (ع) در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند.