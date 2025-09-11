به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی شامگاه پنج‌شنبه در همایش یاوران وقف که در مسجد شهدای رودسر برگزار شد، با قدردانی از نیت خیر واقفان اظهار کرد: شهرستان رودسر در حوزه وقف و بقاع متبرکه از مناطق سرآمد استان گیلان به شمار می‌آید و این مسئله مایه افتخار برای مردم این منطقه است.

وی با اشاره به نقش مؤثر واقفان در ترویج ارزش‌های دینی افزود: همان‌گونه که شهدا با جان خود در راه خدا جهاد کردند، واقفان نیز با اموال خود در این مسیر قدم برمی‌دارند. این فرهنگ باید بیش از پیش تقویت شود.

توجه اسلام به کمال فردی و اجتماعی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با بیان اینکه اسلام تنها به کمال فردی اکتفا نمی‌کند بلکه به کمال اجتماعی نیز توجه جدی دارد، ادامه داد: دغدغه اصلی پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع)، مسائل اجتماعی بوده و در روایات متعدد بر آن تأکید شده است.

وی تصریح کرد: اگر انسان نسبت به مسائل اجتماعی بی‌تفاوت باشد، همانند موجوداتی می‌شود که صرفاً در پی نیازهای حیوانی خود هستند و از رسالت انسانی فاصله می‌گیرد.

غربی‌ها نسخه وقف را به‌کار گرفته‌اند

حجت‌الاسلام تدینی با اشاره به اینکه وقف یک نسخه شفابخش اجتماعی است که متأسفانه در جوامع اسلامی در حال فراموشی است، گفت: در حالی که این سنت حسنه اسلامی رو به افول است، غربی‌ها با الگوبرداری از آن، نظام‌هایی برای تأمین مالی خدمات عمومی طراحی کرده‌اند که ریشه در همین فرهنگ دارد.

حراست از موقوفات؛ وظیفه‌ای شرعی و قانونی

مدیرکل اوقاف گیلان در ادامه یکی از مأموریت‌های مهم این سازمان را صیانت از موقوفات دانست و افزود: این مسئولیت علاوه بر آنکه یک تکلیف قانونی است، وظیفه‌ای شرعی و دینی نیز به شمار می‌آید و باید با دقت، شفافیت و هم‌افزایی دستگاه‌ها پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیشینه علمی ایران گفت: در دوره‌ای از تاریخ، تنها دانشگاه موجود در جهان در شهر تبریز قرار داشت که این مسئله یکی از افتخارات بزرگ فرهنگی و علمی ما ایرانیان است.