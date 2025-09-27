پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز شنبه ۵ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مورخ شنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۴؛ امروز افزایش باد جنوب شرقی در تنگه هرمز و بخش‌هایی از دریای عمان، و شرق خلیج فارس پیش بینی می‌شود و دریا در این مناطق کمی مواج خواهد شد.

بنابراین توصیه می‌شود شناورهای سبک، صیادی و تفریحی جهت تردد ایمن احتیاط‌های لازم را در نظر داشته باشند.

از بعدازظهر فردا یکشنبه ۶ مهرماه، افزایش سرعت بادهای شمال غربی در خلیج فارس سبب مواج شدن دریا بویژه در نقاط مرکزی آن خواهد شد.

توصیه می‌شود تمهیدات لازم جهت تردد ایمن شناورهای مسافربری در جزایر غربی استان و کشتی‌های تجاری به مقاصد استان‌های بوشهر و خوزستان صورت پذیرد.

آسمان استان صاف تا کمی ابری، در سواحل و جزایر همراه با مه رقیق صبحگاهی و در طول روز هوا همراه با غبارمحلی پیش بینی می‌شود.

در ساعات بعد ازظهر در ارتفاعات شرقی و شمالی استان رشد ابر با احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

به لحاظ دمایی، اواسط هفته، افزایش نسبی دمای بیشینه در اکثر مناطق استان پیش بینی می‌شود.