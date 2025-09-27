تلاش صندوق رفاه وزارت علوم برای احیای ردیف وام شهریه دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی امین ناجی، رئیس دانشگاه پیام نور، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید با شاپور رمضانی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان دیدار و در خصوص حل مسائل دانشجویان شهریه پرداز گفتگو کرد.

امین ناجی ضمن تشریح وضع موجود، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش مبلغ شهریه دانشجویان در سال تحصیلی جدید، متقاضیان استفاده از وام مزبور به صورت قابل توجهی افزایش یافته‌اند و در صدد رفع نگرانی دانشجویان از بابت پرداخت شهریه هستیم.

رمضانی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، به موضوع کسری منابع صندوق در پرداخت انواع وام‌های دانشجویی اشاره و اظهار کرد: ردیف اعتباری وام شهریه دانشجویی از سال ۱۴۰۰ از قوانین بودجه سنواتی حذف شده و صندوق در تلاش است تا نسبت به احیای دوباره اعتبار مزبور در سال ۱۴۰۵ اقدام نماید.

وی افزود: در چند سال اخیر، صندوق با هدف حمایت از دانشجویان شهریه پرداز نسبت به تأمین اعتبار از سایر منابع جهت پرداخت وام شهریه اقدام نموده است. امسال نیز برای ادامه فرآیند پرداخت وام، پیگیر تأمین اعتبار وام شهریه هستیم تا مطابق با وظایف قانونی خود پاسخ گوی نیاز دانشجویان عزیز باشیم.

در این نشست طرفین بر لزوم تداوم تعاملات و پیگیری همه جانبه جهت تأمین اعتبار لازم برای پرداخت شهریه تاکید کردند.