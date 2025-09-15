به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نعمتی معاون آموزشی دانشگاه با اعلام این خبر افزود: مهلت ثبتنام در دورههای کاردانی فنی، کاردانی حرفهای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفهای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۳۱ شهریورماه تمدید شد.
نعمتی در ادامه اظهار داشت: به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون برای ثبتنام و انتخاب رشته اقدام نکردهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند داوطلبان میتوانند در مهلت مقرر با مراجعه به پرتال اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاعرسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش و اطلاعیههای مربوط، نسبت به ثبتنام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبتنام و انتخاب کد رشته محلهای تحصیلی اقدام کردهاند، میتوانند در صورت تمایل در مهلت تمدید شده، نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام کنند.
