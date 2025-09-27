  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

شبکه بزرگ استخراج غیرمجاز رمز ارز در اصفهان منهدم شد

اصفهان - مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان از کشف و جمع‌آوری ۷۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۶۹ محل مختلف استان اصفهان خبر داد و گفت: شبکه بزرگ استخراج غیرمجاز رمز ارز در اصفهان منهدم شد.

محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تلاش‌های پیگیرانه نیروهای متخصص این شرکت، ۷۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۶۹ محل شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: با احتساب این کشفیات جدید، شمار کل دستگاه‌های ماینر غیرمجاز شناسایی‌شده در سطح استان به رقم خیره‌کننده ۱۸ هزار و ۷۳۶ دستگاه رسیده است؛ ظرفیتی که در صورت استمرار فعالیت، می‌توانست سال‌ها به‌طور پنهان پایداری شبکه برق استان را تهدید کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با تاکید بر اینکه این اقدام ضربه‌ای جدی به مافیای استخراج غیرمجاز رمز ارز محسوب می‌شود، گفت: برخورد با این فعالیت‌ها نه تنها یک الزام قانونی، بلکه اقدامی ملی برای حفظ پایداری شبکه برق، جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی و صیانت از منافع عمومی است.

