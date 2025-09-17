  1. استانها
۱۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در پنج شهرستان کردستان کشف شد

سنندج_مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان از کشف و جمع‌آوری ۱۴ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در پنج شهرستان استان طی روزهای اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید سلطانی پیش از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: ۱۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در پنج شهرستان کردستان کشف شد که این تجهیزات غیرقانونی استخراج رمزارز در عملیات‌های جداگانه در شهرستان‌های بانه، سنندج، کامیاران، سقز و بیجار کشف شده‌اند.

وی افزود: فعالیت این دستگاه‌ها به صورت غیرمجاز و با استفاده از برق یارانه‌ای، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به شبکه توزیع، منجر به کاهش کیفیت برق مشترکان، فرسودگی تجهیزات و خاموشی‌های ناخواسته می‌شود.

سلطانی با اشاره به جزئیات عملیات، گفت: در این عملیات‌ها، ۲ دستگاه ماینر در بانه (محله مسجد قبله)، ۱ دستگاه در سنندج (محله گریزه)، ۵ دستگاه در کامیاران (جاده زرین‌جوب)، ۲ دستگاه در سقز (محله شریف‌آباد) و ۴ دستگاه نیز در بیجار (روستای گرگین) کشف و ضبط شده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با بیان اینکه طرح شناسایی و برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز با همکاری نیروی انتظامی، دادستانی و استفاده از داده‌کاوی در شبکه برق اجرا می‌شود، اظهار داشت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی و همچنین حفظ پایداری شبکه توزیع برق استان انجام می‌شود.

وی همچنین از همکاری مطلوب شهروندان در شناسایی مراکز غیرمجاز تقدیر کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۲۱ (واحد عملیات برق)، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ و یا شماره ۱۱۰ پلیس گزارش دهند.

سلطانی با اشاره به مشوق‌های قانونی برای گزارش‌دهندگان، افزود: «بر اساس دستورالعمل‌های موجود، افراد اطلاع‌دهنده می‌توانند از پاداش نقدی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان برخوردار شوند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت توزیع برق کردستان با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی و همکاری نهادهای مسئول، با جدیت در مسیر مبارزه با مصرف غیرمجاز برق و تضمین پایداری شبکه توزیع استان گام برمی‌دارد.

