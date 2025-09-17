به گزارش خبرنگار مهر، محمدسعید سلطانی پیش از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانههای کردستان اعلام کرد: ۱۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در پنج شهرستان کردستان کشف شد که این تجهیزات غیرقانونی استخراج رمزارز در عملیاتهای جداگانه در شهرستانهای بانه، سنندج، کامیاران، سقز و بیجار کشف شدهاند.
وی افزود: فعالیت این دستگاهها به صورت غیرمجاز و با استفاده از برق یارانهای، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین به شبکه توزیع، منجر به کاهش کیفیت برق مشترکان، فرسودگی تجهیزات و خاموشیهای ناخواسته میشود.
سلطانی با اشاره به جزئیات عملیات، گفت: در این عملیاتها، ۲ دستگاه ماینر در بانه (محله مسجد قبله)، ۱ دستگاه در سنندج (محله گریزه)، ۵ دستگاه در کامیاران (جاده زرینجوب)، ۲ دستگاه در سقز (محله شریفآباد) و ۴ دستگاه نیز در بیجار (روستای گرگین) کشف و ضبط شدهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان با بیان اینکه طرح شناسایی و برخورد با استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز با همکاری نیروی انتظامی، دادستانی و استفاده از دادهکاوی در شبکه برق اجرا میشود، اظهار داشت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی و همچنین حفظ پایداری شبکه توزیع برق استان انجام میشود.
وی همچنین از همکاری مطلوب شهروندان در شناسایی مراکز غیرمجاز تقدیر کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۲۱ (واحد عملیات برق)، سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ و یا شماره ۱۱۰ پلیس گزارش دهند.
سلطانی با اشاره به مشوقهای قانونی برای گزارشدهندگان، افزود: «بر اساس دستورالعملهای موجود، افراد اطلاعدهنده میتوانند از پاداش نقدی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان برخوردار شوند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت توزیع برق کردستان با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی و همکاری نهادهای مسئول، با جدیت در مسیر مبارزه با مصرف غیرمجاز برق و تضمین پایداری شبکه توزیع استان گام برمیدارد.
