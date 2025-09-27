به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در همین راستا دولت تلاش دارد سیستم‌هایش را دوباره آنلاین کند و تحقیقی درباره دلیل شروع آتش سوزی یک باتری لیتیومی در این واحد انجام دهد.

تخمین زده می‌شود این آتش سوزی در نتیجه انفجار یک باتری ساخته شده در شرکت ال جی انرژی در جمعه شب و هنگام فعالیت‌های نگهداری ایجاد شده که به برخی سرورها آسیب رسانده و باعث خاموشی صدها سرور دیگر شده است.

به گفته مقامات دولتی آتش سوزی مذکور به فرار حرارتی منجر شده که در نتیجه آن گرمای زیاد در اتاق سرور «سرویس منابع اطلاعات ملی» در شهر دائجون ( Daejeon) به وجود آمده و آتش نشانان نمی‌توانند اقدامات تهاجمی برای مهار شعله‌ها انجام دهند.

آتش سوزی ساعت ۱۱:۲۰ دقیقه به وقت گرینویچ دیشب آغاز شد و اوایل صبح شنبه تحت کنترل درآمد اما هنگامیکه آتش نشانان مشغول استخراج حدود ۴۰۰ پک باتری از ساختمان به عنوان اقدام ایمنی بودند، بیش از ۶۰۰ سرور به دلیل اقدام امنیتی بالاجبار خاموش شدند. دلیل اصلی آتش سوزی مشخص نیست و هم اکنون تحت بررسی است. شرکت ال جی انرژی (سازنده باتری) نیز از اظهار نظر درباره این رویداد خودداری کرد.

برخی وزارتخانه‌های دولتی، سیستم‌های شناسایی موبایل، سرویس پست و مخزن داده حقوقی دولت در کنار وب سایت‌های دولتی دیگر، خاموش ماندند.

سرویس داده ملی به عنوان یک سرور ابر رایانشی برای بسیاری از سرویس‌های دولتی و مخازن داده برای این کشور آسیایی عمل می‌کند. این سازمان دیتا سنتر در نقاط دیگر را نیز راهبری می‌کند.