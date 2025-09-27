فراتی: ۳۷۵ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در اهواز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فراتی صبح امروز شنبه اظهار کرد: فعالیت این مراکز غیرمجاز موجب افزایش بار شبکه و بروز ناپایداری در تأمین برق مشترکان میشود.
وی افزود: برخورد با استخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز در دستور کار مستمر شرکت توزیع نیروی برق اهواز قرار دارد و در این زمینه همکاری دستگاههای انتظامی و قضایی نیز موثر بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز ادامه داد: از ابتدای شهریور تا پایان این ماه نیز ۲۶۷ دستگاه استخراج غیرمجاز در قالب ۲۲ مزرعه در سطح کلانشهر اهواز کشف و ضبط شده است.
فراتی با اشاره به اهمیت گزارشهای مردمی گفت: شهروندان میتوانند با ارسال گزارش به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ در شناسایی مراکز غیرمجاز همکاری کنند که به ازای هر دستگاه ماینر معرفیشده، یک میلیون تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان جایزه به آنها تعلق خواهد گرفت.
