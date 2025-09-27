احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که به تدریج از روز یکشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی و تداوم آن تا روز پنجشنبه، در برخی از ساعات سواحل و فراساحل استان مواج و متلاطم می‌باشد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: طی این مدت خیزش گردوخاک محلی و احتمال نفوذ گردوغبار فرامنطقه ای به استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر طی ساعات آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

شکوهی بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و از فردا بتدریج ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و از فردا بتدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌مترپیش بینی می‌شود.