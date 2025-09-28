  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۷:۲۵

امسال بیش از ۵۰۰ هزار تن محصول پاییزه در خراسان شمالی برداشت می‌شود

بجنورد- مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات پاییزه در استان برداشت شود.

وحید صباغ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کشت محصولات پاییزه در خراسان شمالی آغاز شده که محصولاتی اعم از گندم و جو کاشته می‌شود.

وی افزود: برابر با الگوی کشت در خراسان شمالی کشت در سطح ۸۰ هکتاراز اراضی آبی و ۱۵۲ هکتار از اراضی دیم صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: محصولات کشت شده رونق اقتصادی و اشتغال را در روستاها فراهم می‌کند.

وی با اشاره بر اینکه بسیاری از کشاورزان از افزایش قیمت کود گلایه دارند بیان کرد: برابر با تورم صورت گرفته و قیمت جدید ابلاغی در استان با افزایش قیمت ۳۰ درصدی مواجعه هستم.

صباغی با اشاره بر اینکه تمهیدات لازم جهت نهاده‌های کشاورزی در سال زاعی اندیشیده شده یادآورشد: کود در استان تامین و درحال توزیع بوده و همچنین ۱۰ هزارتن بذر نیز برای کشاورزان تامین شده است.

