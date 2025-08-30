به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در زمینه تأمین کودهای یارانه‌ای برای کشاورزان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۵۱ هزار تن کود یارانه‌ای شامل انواع ازت، فسفات و پتاس تأمین و به کشاورزان استان تحویل داده شده است. این در حالی است که در سال گذشته این رقم بیش از ۲۸ هزار تن بود.

وی افزود: در زمینه تأمین کود اوره نیز تاکنون بیش از ۳۴ هزار تن کود اوره از پنج پتروشیمی بزرگ کشور شامل مرودشت شیراز، لردگان، خراسان، پردیس عسلویه و رازی به استان گلستان ارسال شده است. این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که بیش از ۳۲ هزار تن بود، افزایش قابل توجهی داشته است.

محمدی ادامه داد: هر ساله، مؤسسه تحقیقات خاک و آب نیازهای کشور به انواع مختلف کودها را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند و بر اساس آن، وزارتخانه مقادیر کودهای مورد نیاز را به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ابلاغ می‌کند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در خصوص استفاده بهینه از کودها هشدار داد و گفت: کشاورزان نباید کودهای پایه را از زمین‌های خود حذف کنند. حذف این کودها می‌تواند موجب کاهش عملکرد محصولات زراعی و باغی شده و سلامت خاک را تهدید کند.



وی همچنین به اهمیت حفظ غنی‌سازی خاک اشاره کرد و ادامه داد: کشت مداوم بدون استفاده از کودهای مناسب باعث کاهش عناصر غذایی خاک می‌شود. بنابراین غنی‌سازی خاک به‌ویژه در اراضی کشاورزی ضروری است.



محمدی در خصوص کشت پاییزه و استفاده از کودها برای این دوره تأکید کرد: برای افزایش عملکرد محصول در کشت پاییزه، کشاورزان باید مطابق با الگوی کشت ابلاغی و به‌طور متعادل از انواع کودها به نسبت ۲:۲:۲ برای اراضی آبی و ۱:۱:۱ برای اراضی دیم استفاده کنند.



وی همچنین ویژگی‌های هر نوع کود را توضیح داد و افزود: کود ازته موجب افزایش سطح سبز گیاهان می‌شود، کود پتاسه بافت گیاه را در برابر شرایط نامساعد همچون خشکی، باد و سرما مقاوم می‌کند و کود فسفاته نیز ریشه گیاه را تقویت خواهد کرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: با توجه به شرایط خشکسالی، از کشاورزان می‌خواهیم که با استفاده از تغذیه درست و به‌موقع، تولید محصولات خود را افزایش دهند و از خسارات احتمالی جلوگیری کنند.