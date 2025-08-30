  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

تأمین ۵۱ هزار تن کود یارانه‌ای در استان گلستان

گرگان-مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان از تأمین بیش از ۵۱ هزار تن انواع کود یارانه‌ای در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در زمینه تأمین کودهای یارانه‌ای برای کشاورزان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۵۱ هزار تن کود یارانه‌ای شامل انواع ازت، فسفات و پتاس تأمین و به کشاورزان استان تحویل داده شده است. این در حالی است که در سال گذشته این رقم بیش از ۲۸ هزار تن بود.

وی افزود: در زمینه تأمین کود اوره نیز تاکنون بیش از ۳۴ هزار تن کود اوره از پنج پتروشیمی بزرگ کشور شامل مرودشت شیراز، لردگان، خراسان، پردیس عسلویه و رازی به استان گلستان ارسال شده است. این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته که بیش از ۳۲ هزار تن بود، افزایش قابل توجهی داشته است.

محمدی ادامه داد: هر ساله، مؤسسه تحقیقات خاک و آب نیازهای کشور به انواع مختلف کودها را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند و بر اساس آن، وزارتخانه مقادیر کودهای مورد نیاز را به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ابلاغ می‌کند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در خصوص استفاده بهینه از کودها هشدار داد و گفت: کشاورزان نباید کودهای پایه را از زمین‌های خود حذف کنند. حذف این کودها می‌تواند موجب کاهش عملکرد محصولات زراعی و باغی شده و سلامت خاک را تهدید کند.

وی همچنین به اهمیت حفظ غنی‌سازی خاک اشاره کرد و ادامه داد: کشت مداوم بدون استفاده از کودهای مناسب باعث کاهش عناصر غذایی خاک می‌شود. بنابراین غنی‌سازی خاک به‌ویژه در اراضی کشاورزی ضروری است.

محمدی در خصوص کشت پاییزه و استفاده از کودها برای این دوره تأکید کرد: برای افزایش عملکرد محصول در کشت پاییزه، کشاورزان باید مطابق با الگوی کشت ابلاغی و به‌طور متعادل از انواع کودها به نسبت ۲:۲:۲ برای اراضی آبی و ۱:۱:۱ برای اراضی دیم استفاده کنند.

وی همچنین ویژگی‌های هر نوع کود را توضیح داد و افزود: کود ازته موجب افزایش سطح سبز گیاهان می‌شود، کود پتاسه بافت گیاه را در برابر شرایط نامساعد همچون خشکی، باد و سرما مقاوم می‌کند و کود فسفاته نیز ریشه گیاه را تقویت خواهد کرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان گفت: با توجه به شرایط خشکسالی، از کشاورزان می‌خواهیم که با استفاده از تغذیه درست و به‌موقع، تولید محصولات خود را افزایش دهند و از خسارات احتمالی جلوگیری کنند.

