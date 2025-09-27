  1. جامعه
  2. محیط زیست
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

تیمار بره میش وحشی مصدوم در شمیرانات

یک رأس بره میش وحشی که در منطقه حفاظت ‌شده ورجین دچار مصدومیت شده بود، توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات تحت درمان و تیمار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امامعلی یگان زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات با اعلام این خبر گفت: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده بره میش وحشی زخمی، نیروهای یگان حفاظت به محل اعزام و حیوان برای درمان به اداره منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه این بره وحشی از ناحیه گردن دچار زخم عمیق شده و قادر به حرکت نبود، افزود: بررسی‌ها نشان داد آثار گازگرفتگی حیوانات وحشی مانند شغال یا سگ‌های بلاصاحب علت اصلی جراحات وارده بوده است.

یگان زاده ادامه داد: اقدامات درمانی، نگهداری و تغذیه‌ای لازم برای تیمارداری این گونه وحشی در حال انجام است و پس از بازیابی کامل سلامت، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات همچنین خاطرنشان کرد: با افزایش حضور محیط بانان، بهبود شرایط اقلیمی و تقویت امکانات حفاظتی، امنیت بیشتری در زیستگاه‌های حیات وحش شهرستان ایجاد شده و در فصول سرد سال نیز آب و غذارسانی به طور ویژه برای حمایت از گونه‌های حیات وحش انجام می‌شود.

