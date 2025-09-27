ورود خیرین به میدان حمایت از جمعیت و خانواده

حبیب‌الله بوربور رئیس مجمع خیرین کشور، در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مهر، با اشاره به همکاری این مجمع با ستاد ملی جمعیت خاطرنشان کرد: در راستای این همکاری، نهادهای مردمی و بنیادهای خیریه برای تسهیل در این روند اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه خیریه نیک‌گامان جمشید در هماهنگی با ستاد ملی جمعیت، در تأمین نیازها و تهیه اقلام و تجهیزات درمان ناباروری مشارکت خواهد کرد، افزود: بنیاد خیریه راهبری آلاء و برخی دیگر از مؤسسات خیریه نیز برای کمک به موضوعِ جمعیت و خانواده اعلام تمایل کرده‌اند.

رئیس مجمع خیرین کشور تصریح کرد: ستاد ملی جمعیت و خانواده باید ارتباط گسترده‌تری با سازمانهای مردم‌نهاد برقرار کند و اولویتهای جمعیتی را به آنان نشان دهد.

این چهره فعال در حوزه خیرین، با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی در زمینه جمعیت و توسعه اظهار کرد: کمیت و کیفیت جمعیت از مؤلفه‌های پیشرفت است و انتظار می‌رود فعالیت‌های دانشجویی و دانشگاهی مانند تولید مجله، مقاله و پایان نامه مورد حمایت قرار گیرند.

وی در ادامه این گفتگو گفت: حضور سید علی یزدیخواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران و "سید رضا کرمی"، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در این جلسه، با هدف بررسی تکمیل بیمارستان ۱۷۰ تختخوابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.

رئیس ملی خیرین ایران خاطر نشان کرد: آقای فهیم‌دژ، از خیرین برجسته کشور، تقبل هزینه تکمیل این بیمارستان را پذیرفته است.

بوربور افزود: پیش‌بینی شده است این بیمارستان در ازای ارائه خدمت به افراد توانمند، مطابق قوانین و همانند بیمارستان خصوصی هزینه دریافت کند، اما خدمات به افراد فاقد بضاعت رایگان خواهد بود.

رئیس مجمع خیرین کشور یادآور شد: پس از برگزاری جلسه اختصاصی مقرر شد دوشنبه هفته آینده نقشه‌ها و سوابق بیمارستان از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران به آقای فهیم‌دژ ارائه و بازدیدی از محل بیمارستان انجام شود.

وی در پایان این گفتگو نیز با اشاره به طرح نذر تخصص خاطر نشان کرد: این طرح علاوه بر غربالگری سلامت دانش‌آموزان، باید زمینه‌های درمان آنان را نیز فراهم کند؛ به این منظور شبکه‌ای در هلال‌احمر باید ایجاد شود و وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها نیز همکاری داشته باشند.