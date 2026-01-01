ورود هدفمند خیرین به ساماندهی آموزش و درمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله بوربور، رئیس مجمع خیرین کشور، در جلسه‌ای که با حضور رئیس دانشگاه شهید بهشتی و یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، رسیدگی به نیازهای دانشگاه شهید بهشتی را محور اصلی این نشست دانست و اظهار کرد: در حال حاضر هشت دانشگاه کشور دارای مجمع خیرین فعال هستند، اما دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی هنوز از این ظرفیت برخوردار نیست. مجمع خیرین کشور آمادگی دارد با همکاری رئیس دانشگاه، زمینه تأسیس این مجمع را فراهم کند.

وی، با بیان اینکه ایجاد نظام خیر و احسان از مطالبات جدی مجمع خیرین کشور است، افزود: تحقق این هدف نیازمند همراهی ساختارهای تقنینی کشور است و حضور عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در این جلسه، می‌تواند مسیر تسهیل این موضوع را هموارتر کند.

رئیس ملی خیرین ایران، همچنین فعالیت‌های خیرخواهانه در استان خوزستان را از اولویت‌های مجمع دانست و خاطرنشان کرد: در ماه جاری، جمعی از اعضای مجمع خیرین کشور برای بررسی میدانی مشکلات و نحوه ورود مؤثر خیرین به فرآیند حل مسائل، به شهر اهواز سفر خواهند کرد.

بوربور، با بیان اینکه دغدغه تأمین و ارتقای زیرساخت‌های دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی طی سالهای اخیر به‌طور مستمر در مجمع خیرین مطرح بوده است، تصریح کرد: پس از برگزاری ۲۱ جلسه کارشناسی، طرح جامعی برای تجمیع دانشکده‌هایی که در نقاط مختلف تهران پراکنده هستند، تدوین شده است. در همین راستا، خرید زمینی به مساحت حدود دو و نیم هکتار تسهیل و پس از جذب مشاور تخصصی، نقشه‌ها و طرح‌های اجرایی آماده شده است. اکنون دانشگاه می‌تواند با جذب سرمایه‌گذار از بخش خصوصی، وارد مرحله اجرا شود.

وی، وضعیت برخی مراکز درمانی دانشگاه را نیازمند بازنگری مدیریتی دانست و اظهار کرد: در برخی بیمارستان‌ها به دلیل نبود نگاه توسعه‌محور، بخشی از ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده و در مقابل، برخی واحدها با ازدحام بیش از حد مواجه‌اند. پیش از این، با مدیریت پیشین دانشگاه توافق شد که بیمارستان‌ها از مشاوران تخصصی برای اصلاح وضعیت موجود استفاده کنند؛ حتی جابجایی برخی ساختمان‌ها نیز می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.

رئیس مجمع خیرین کشور، با تأکید بر ضرورت حمایت از دانشجویان، موضوع خوابگاه دختران را از دیگر محورهای مهم دانست و گفت: مجمع خیرین در حال احداث خوابگاهی ویژه دانشجویان دختر بوده که به دلیل موانع ایجادشده از سوی شهرداری، روند ساخت آن متوقف شده است. این پروژه تا طبقه همکف اجرا شده و انتظار می‌رود با پیگیری مدیریت دانشگاه، موانع موجود برطرف شود.

بوربور همچنین اجرای طرح "جمع‌آوری داروهای مازاد دارای تاریخ مصرف" را اقدامی مؤثر در حوزه سلامت ارزیابی کرد و افزود: در این طرح، داروهای اضافی منازل با مشارکت دانش‌آموزان جمع‌آوری و از طریق مدارس و با همکاری هلال احمر به دانشکده‌های داروسازی دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی منتقل می‌شود. این دانشگاه می‌تواند به‌عنوان پیشگام اجرای این طرح ملی معرفی شود.

وی، با بیان اینکه مشارکت داوطلبانه مردم در بیمارستانها نیازمند سازوکار مشخص است، خاطرنشان کرد: با همکاری هلال احمر، طرحی طراحی شده که در آن داوطلبان ساماندهی شده و به بیماران خدمات ارائه می‌دهند. اجرای آزمایشی این طرح از بیمارستان طالقانی آغاز خواهد شد.

رئیس ملی خیرین ایران، ساماندهی تجهیزات اسقاطی بیمارستان‌ها را ضروری دانست و تأکید کرد: با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و شرکت‌های دارای نمایندگی تجهیزات پزشکی، می‌توان این تجهیزات را تعمیر، بازسازی یا در صورت غیرقابل‌استفاده بودن، به فروش رساند و از ظرفیت‌های آن به‌درستی بهره گرفت.

در پایان این نشست، با هدایت رئیس مجمع خیرین کشور، جمعی از خیرین برای مشارکت در حمایت و توسعه دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی اعلام آمادگی کردند.