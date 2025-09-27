  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۶

آیت‌الله مهدوی: برخوردقاطع بامتخلفان پرونده‌های میراث‌فرهنگی تسریع شود

اصفهان - امام‌جمعه موقت اصفهان بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان در پرونده‌های میراث‌فرهنگی و تسریع پرونده‌های قضائی در این حوزه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن مهدوی پیش از ظهر شنبه هم‌زمان با فرارسیدن روز جهانی گردشگری، امام‌جمعه موقت اصفهان، در دیدار با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، بر لزوم توجه ویژه دستگاه قضائی به پرونده‌های میراثی استان و برخورد قاطع با متخلفان در این حوزه تأکید کرد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضائی باید توجه و تمرکزی ویژه نسبت به پرونده‌های میراثی داشته باشد تا پرونده‌های مربوط به این حوزه با جدیت و سرعت دنبال شود.

امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: برخورد با مجوز دهندگان غیرمجاز یکی از اولویت‌های مدیریت استان باید باشد و توجه به این موضوع ضروری است چراکه بی‌اعتمادی نسبت سازمان‌ها و نهادهای دیگر را توسط مردم در پی خواهد داشت.

وی رویکرد پیشگیرانه و قاطع را در حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، راهگشا دانست و افزود: برخورد قاطع و پیشگیرانه با متخلفان باعث می‌شود این روند ادامه پیدا نکند، جبران خلاف به‌تنهایی فایده‌ای ندارد، باید محکم ایستاد.

گفتنی است پیش‌تر نیز مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بر اهمیت حفظ بناهای تاریخی و لزوم تعامل بین دستگاه‌ها برای رونق گردشگری تأکید کرده بود.

