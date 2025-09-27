به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن مهدوی پیش از ظهر شنبه هم‌زمان با فرارسیدن روز جهانی گردشگری، امام‌جمعه موقت اصفهان، در دیدار با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، بر لزوم توجه ویژه دستگاه قضائی به پرونده‌های میراثی استان و برخورد قاطع با متخلفان در این حوزه تأکید کرد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضائی باید توجه و تمرکزی ویژه نسبت به پرونده‌های میراثی داشته باشد تا پرونده‌های مربوط به این حوزه با جدیت و سرعت دنبال شود.

امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: برخورد با مجوز دهندگان غیرمجاز یکی از اولویت‌های مدیریت استان باید باشد و توجه به این موضوع ضروری است چراکه بی‌اعتمادی نسبت سازمان‌ها و نهادهای دیگر را توسط مردم در پی خواهد داشت.

وی رویکرد پیشگیرانه و قاطع را در حوزه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، راهگشا دانست و افزود: برخورد قاطع و پیشگیرانه با متخلفان باعث می‌شود این روند ادامه پیدا نکند، جبران خلاف به‌تنهایی فایده‌ای ندارد، باید محکم ایستاد.

گفتنی است پیش‌تر نیز مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بر اهمیت حفظ بناهای تاریخی و لزوم تعامل بین دستگاه‌ها برای رونق گردشگری تأکید کرده بود.