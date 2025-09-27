  1. دین و اندیشه
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

پرداختی بر ماهیت خشونت جهان امروز در بزرگداشت احمد فردید

پرداختی بر ماهیت خشونت جهان امروز در بزرگداشت احمد فردید

مراسم بزرگداشت سید احمد فردید و تاملی در ماهیت خشونت و مناسبات استکباری در عالم کنونی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سید احمد فردید با موضوع «بحران تفرعن و تکاثر در جهان کنونی و آخرالزمانی» برگزار می‌شود.

در این مراسم رضا سلیمان حشمت، بیژن عبدالکریمی و بهمن شیرازی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست همچنین به تأمل در ماهیت خشونت و مناسبات استکباری در عالم کنونی، بخصوص جنایات فجیع اسرائیل در غزه، منطقه و ایران نیز می‌پردازد.

نشست گرامیداشت استاد فردید روز دوشنبه هفتم مهرماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعنی، نبش شهید قندی، بوستان شهید منفرد نیاکی برگزار خواهد شد.

کد خبر 6603488
سیده فاطمه سادات کیایی

