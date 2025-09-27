پرداختی بر ماهیت خشونت جهان امروز در بزرگداشت احمد فردید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سید احمد فردید با موضوع «بحران تفرعن و تکاثر در جهان کنونی و آخرالزمانی» برگزار می‌شود.

در این مراسم رضا سلیمان حشمت، بیژن عبدالکریمی و بهمن شیرازی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست همچنین به تأمل در ماهیت خشونت و مناسبات استکباری در عالم کنونی، بخصوص جنایات فجیع اسرائیل در غزه، منطقه و ایران نیز می‌پردازد.

نشست گرامیداشت استاد فردید روز دوشنبه هفتم مهرماه از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در فرهنگسرای اندیشه به نشانی خیابان شریعنی، نبش شهید قندی، بوستان شهید منفرد نیاکی برگزار خواهد شد.