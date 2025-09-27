به گزارش خبرنگار مهر، طاهره عاشوریان پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از موزه دفاع مقدس در گفتگو با رسانهها با اشاره به نقش سردار شهید سلامی در شکلگیری دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان اظهار کرد: سردار شهید سلامی دغدغه بسیار زیادی برای این کنگره داشتند و با در نظر گرفتن اعتبار مناسب برای استان، در صدد برگزاری هرچه باشکوهتر آن بودند تا سطح کار بالا باشد.
وی افزود: این کنگره با برنامههای متنوع به ویژه جلوههای عاشقی و نمایش، فضایی بسیار عالی را رقم زد و بر اساس ارزیابیها و نظرسنجیها، غرفه بسیج جامعه زنان پس از بسیج جامعه پزشکی رتبه دوم را کسب کرد.
عاشوریان با تقدیر از برگزارکنندگان به ویژه بانوان استانداری در این رویداد گفت: اجلاسیه بانوان شهیده که با حضور ۴۳۰ مادر شهید برگزار شد از نظر محتوایی بسیار کار شده و تأثیرگذار بود.
وی ادامه داد: از اجرای سرود ملی تا دیگر بخشها، تلاش شده بود محتوایی غنی و اثرگذار ارائه شود و کمیتههای مختلف نیز برای کسب رضایت مخاطبان تلاش کردند.
رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان استقبال از این برنامه را بسیار عالی خواند و افزود: با وجود محدودیت مکان، بر اساس عملکرد و شاخصها، معرفی شایستهای انجام شد.
وی همچنین از رسانهها که پوشش خوبی از این اجلاسیه ارائه دادند تشکر کرد و گفت: این اجلاسیه شهدای زن برگرفته از باور قلبی و دلی بود.
اعتماد به بانوان رمز موفقیت کنگره
«زهرا یعقوبنژاد» مدیرکل امور بانوان استانداری گیلان نیز دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان به ویژه اجلاسیه شهدای زن را نماد وفاق، همدلی و همراهی مدیران از سطوح پایین تا عالی دانست که با همکاری همه توانستند این رویداد را به خوبی برگزار کنند و الگویی برای سایر استانها بسازند.
وی افزود: اعتماد به بانوان نتیجهای عالی داشت و این تجربه میتواند نمونه موفقی برای انجام کارهای دیگر در حوزه زنان و خانواده باشد.
یعقوبنژاد با اشاره به مشاهیر و مفاخر بزرگ زنان گیلان تأکید کرد: شناخت، آگاهیبخشی و آموزش درباره آنان وظیفه ماست و باید دختران و فرزندان استان به گیلانی بودن خود افتخار کنند.
