به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه ستاد راهبری بازسازی و رسیدگی به امور آسیبدیدگان جنگ ۱۲ روزه با حضور لطفالله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهردار تهران، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، علی اصغر کمالی زاده مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، وحید رضا محمدی انارکی مدیر عامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، حسن رجبیان شایگان مدیر کل پشتیبانی شهرداری تهران و جمعی از شهرداران مناطق پایتخت برگزار شد.
در این نشست آخرین آمار و اطلاعات از روند بازسازی، شامل تعمیرات جزئی، مقاوم سازی، تخریب و نوسازی ساختمانها و احدها و نیز اسکان موقت خانوادههای آسیب دیده و همچنین تعداد خانوادههایی که در هتل اسکان دارند ارائه شد.
فروزنده در پایان این نشست گفت: بر اساس اطلاعات و آمار ارائه شده تعمیرات جزئی و مقاوم سازی ساختمانها و واحدهای آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه به طور ۱۰۰ انجام شده است.
وی ادامه داد: در حوزه تخریب و نوسازی ساختمانها نیز ۸۷ درصد اقدامات صورت گرفته و تنها چند ساختمان باقی مانده اند که آنها مالکانشان هنوز توافق نکرده اند.
وی در ادامه افزود: تمامی خانوادههایی که باید اسکان موقت می شده اند این اقدام نیز صورت گرفته و در این ردیف هم تحقق ۱۰۰ درصدی را شاهد بوده ایم.
فروزنده همچنین افزود: مقرر شده مهلت ۷۲ ساعته ای تعیین شود تا افرادی که از دریافت بن کارتهای اهدایی شهرداری جا مانده اند توسط مناطق معرفی شوند و به آنان نیز بن کارتهای خود را دریافت کنند.
فروزنده در ادامه از آغاز ورود به برآورد خسارات اثاثیه منازل آسیب دیده خبر داد و گفت: برای این منظور سقفی تعیین شده اما تا برآوردی از این مهم صورت نگیرد نمیتوانیم تصویر دقیقی از وضعیت موجود ترسیم کنیم لذا شهرداران مناطق میبایست تا پایان هفته برآوردهای این امر را انجام دهند و بعد از تصمیم گیری نسبت به پرداخت خسارات اثاثیه منازل نیز اقدام خواهد شد.
