همکاری بخش خصوصی با «قرارگاه ایران من» در جنگ ۱۲ روزه

حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: در دوره دفاع مقدس ۱۲ روزه که با حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی همراه بود، فضایی شکل گرفت که تمام دستگاه‌ها و نهادها با حضور پرشور مردم وارد میدان شدند و به امدادرسانی پرداختند.

وی گفت: در قانون مدیریت بحران کشور، موضوع جنگ به‌عنوان استثنا مطرح شده و جز وظایف مستقیم سازمان نبود، اما با تدبیر وزیر کشور و هماهنگی‌های انجام‌شده، سازمان مدیریت بحران نیز وارد عمل شد و نقش مؤثری در هماهنگی بین دستگاه‌ها ایفا کرد. این هماهنگی میان آتش‌نشانی، هلال‌احمر و اورژانس به‌خوبی شکل گرفت و خدمات‌رسانی به آسیب‌دیدگان با نظم و سرعت بیشتری پیش رفت.

ظفری افزود: تلاش شد تا از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی نیز در این زمینه استفاده شود. با راه‌اندازی «قرارگاه ایران من» در سازمان مدیریت بحران، فضایی فراهم شد که شرکت‌ها و سازمان‌های دارای مسئولیت اجتماعی وارد عرصه شوند. تجهیزاتی نظیر بیل‌های بوم‌بلند برای آواربرداری و امدادرسانی فراهم شد که بخشی از آن‌ها توسط بخش خصوصی تأمین شد.

وی ادامه داد: در حوزه ارزیابی خسارات نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران، با محوریت وزارت راه و شهرسازی وارد میدان شدند و ارزیابی ساختمان‌های آسیب‌دیده، تعمیر و بازسازی آن‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گرفت و شهرداری تهران مسئولیت مستقیم این فرآیند را بر عهده گرفت.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: با تدبیر وزیر کشور و هماهنگی‌های درون‌سازمانی، اسکان موقت آسیب‌دیدگان در هتل‌ها و مراکز اقامتی انجام شد. بخشی از این افراد نیز در خانه‌های استیجاری مستقر شدند تا بازسازی منازل دائم آن‌ها به پایان برسد.

وی گفت: اعداد و ارقام مربوط به خسارات و اقدامات صورت‌گرفته، هفته گذشته از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران اعلام شد و در دسترس است. فرایند بازسازی نیز در حال انجام است و شهرداری تهران متناسب با حجم خسارات، مراحل تعمیر و مقاوم‌سازی را با سرعت دنبال می‌کند.

ظفری در پایان خاطرنشان کرد: ساختمان‌هایی که آسیب جزئی داشتند، تاکنون تعمیر شده‌اند و مقاوم‌سازی بناها نیز که نیاز به بررسی‌های مهندسی دقیق دارد، در حال انجام است.

وی افزود: ساختمان‌های بلندمرتبه‌ای که دچار پیچش یا موج شدند، نیازمند فرایند مهندسی دشواری هستند.

در برخی موارد نوسازی آسان‌تر است، اما تلاش شده تا کار مقاوم‌سازی با حداکثر دقت پیش برود. بخشی از ساختمان‌های تخریب‌شده نیز در حال بازسازی است و شهرداری تهران با حداکثر سرعت این کار را دنبال می‌کند.