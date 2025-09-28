محمدحسین شریعتی کارگردان فیلم کوتاه «طهران روی دیوار» که در بخش تجربی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این فیلم توضیح داد: موضوع فیلم من بحران‌های زیست‌محیطی، فرهنگی و اجتماعی در شهر تهران مانند آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تراکم جمعیت و بحران هویت فرهنگی است. روایت این بحران‌ها در بستر دیوارنگاره‌های شهری انجام شده است.

وی درباره ساختار روایی فیلم توضیح داد: فرم روایی «طهران روی دیوار» به‌صورت خطی و یکپارچه نیست و به سمت مستندهای تجربی گرایش دارد. فیلم دارای متن روایی است که علاوه بر کارکرد روایی، نقش مفهومی نیز ایفا می‌کند. هدف من از این انتخاب، وادار کردن مخاطب به تفکر درباره موضوعات مطرح‌شده بود، نه ارائه یک قصه سرراست. به همین دلیل از روایت‌های تکه‌تکه و تقطیع‌شده استفاده کردم که در کنار هم، کلیتی یکپارچه را برای مخاطب می‌سازند.

این کارگردان تصریح کرد: از نظر تصویری، فیلم از طریق دیوارنگاره‌ها پیش می‌رود اما در نماها، نمود عینی و واقعی جامعه نیز به شکلی بازنمایی می‌شود. از لحاظ تکنیکی، سعی کردیم حرکت عادی مردم و رفت‌وآمد خودروها را به گونه‌ای نشان دهیم که نمایانگر شتاب و هیجان زندگی مدرن امروزی باشد.

وی درباره انتخاب دیوارنگاره‌ها توضیح داد: اغلب دیوارنگاه‌های این فیلم توسط شهرداری کشیده شده اند اما برخی از این دیوارنگاه‌ها نیز توسط هنرمندان مستقل و خیابانی نقاشی شده است.

این کارگردان درباره کارکرد دیوارنگاره در این فیلم عنوان کرد: دیوارنگاره‌ها به عنوان پدیده‌های ثابت و تقریباً تغییرناپذیر شهری در نظر گرفته شده‌اند. این ویژگی به عنوان استعاره‌ای از معضلاتی است که گویا هیچ راه حلی برای آنها ارائه نشده و به بخشی ثابت و عادی از زندگی روزمره تهرانی‌ها تبدیل شده‌اند؛ مشکلاتی مانند آلودگی هوا و تراکم جمعیت که همواره حضور دارند و ادامه دار به نظر می‌رسند.

شریعتی درباره جشنواره فیلم کوتاه تهران گفت: بسیار خوشحالم که فیلمی با فرم تجربی توانسته در یک جشنواره داخلی دیده شود، چرا که معمولاً آثار تجربی در جشنواره‌های داخلی با استقبال کم‌تری روبه‌رو می‌شوند. به نظر من، جشنواره فیلم کوتاه تهران یکی از مهم‌ترین رویدادهای مستقل در حوزه سینمای کوتاه ایران است. هرچند جشنواره‌های دیگری مانند «نهال» نیز وجود دارند که در ابعاد کوچک‌تر و با کیفیت خوبی برگزار می‌شوند.

وی ادامه داد: شرکت در چنین جشنواره‌ای این فرصت را فراهم می‌کند تا با فیلمسازان و تهیه‌کنندگان مختلف ارتباط برقرار شود و رزومه هنری فیلمساز تقویت شود. با توجه به اینکه فیلم‌های مستقل برخی از دوستان من هم در این جشنواره پذیرفته شده است، به نظر می‌رسد داوری منصفانه‌ای صورت گرفته و معیار اصلی، کیفیت اثر بوده است، نه مسائل حاشیه‌ای.

شریعتی در پایان درباره رویکرد انتقادی فیلمش گفت: فیلم «طهران روی دیوار» رویکردی انتقادی نسبت به اوضاع نابسامان شهر تهران دارد و پذیرش آن در جشنواره نشان می‌دهد که دست‌اندرکاران، آماده شنیدن صداهای انتقادی هستند. حقیقتاً خودم هم انتظار نداشتم که فیلمم در جشنواره پذیرفته شود.