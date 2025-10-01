به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از تابلوهای پرچمی و دیوارکوب سردر کوچهها همزمان با ایام گرامیداشت هفته دفاع مقدس امروزدر میدان شهدا برگزار شد. این برنامه فرهنگی که با حضور محمدمهدی حسن زاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، محمد آیینی، شهردار منطقه ۱۲ و جمعی از مسئولان شهری و فرماندهان لشگری و کشوری همراه بود، آغاز رسمی طرحی گسترده در سطح پایتخت به شمار میرود که از سوی سازمان بسیج شهرداری تهران طراحی و اجرایی شده است.
محمدمهدی حسنزاده، مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، در این مراسم گفت: یکی از محورها و اولویتهای مهم در حوزه فرهنگی و معنوی مدیریت شهری، توجه به شهدا و معرفی آنها در قالب تابلوهای شهری است. نامگذاری کوچهها و معابر پایتخت با نام مبارک شهدا موضوعی است که در کمیسیون فرهنگی شورای شهر و کمیته نامگذاری بهطور جدی پیگیری میشود و با مشارکت مردم و بررسی میدانی معابر فاقد نام، در حال تکمیل است.
به گفته حسنزاده، بر اساس آمارگیری دقیق سال گذشته، حدود یکچهارم کوچهها و معابر شهر تهران فاقد نام شهید هستند. همچنین، یکچهارم دیگر اگرچه به نام شهید مزین شدهاند، اما تابلو و تصویر شهید در سردر آنها نصب نشده است. در کنار آن، نزدیک به یکچهارم تابلوهای موجود نیز به دلیل شرایط محیطی آسیب دیده یا دچار خدشه شدهاند و در نهایت تنها یکچهارم از تابلوهای شهدا در وضعیت سالم قرار دارند و همین موضوع ضرورت بازنگری و اجرای طرح جامع تابلوهای شهدا را دوچندان کرد.
وی افزود: این طرح سه بخش اصلی دارد: نخست، طراحی و نصب تابلوهای جدید سردر کوچهها که با همکاری هنرمندان و کارشناسان فرهنگی در سه ماه اخیر نهایی شده است؛ دوم، اجرای تابلوهای علمکی شهدا که بهصورت جانبی روی علمکهای ورودی کوچهها نصب میشوند و با رنگ قرمز در کنار تابلوهای آبی معابر جلوهای تازه به سیمای شهری میبخشند؛ و سوم، نصب تصاویر شهدا در ورودیهای اصلی شهر تهران. نمونه اولیه این طرح در مقابل حرم مطهر امام خمینی (ره) اجرا و پس از دریافت بازخوردها اصلاح شد و اکنون مرحله نخست آن در اتوبان خلیج فارس از عوارضی تا آزادگان با ۱۵۰ تیر اصلی و تصاویر ۳۰۰ شهید آغاز خواهد شد.
حسنزاده تأکید کرد: شهدایی که تصاویرشان در این مسیرها نصب میشود از اقشار مختلف هستند؛ از روحانیون، دانشجویان و دانشآموزان گرفته تا ارتشیها، سپاهیها، بسیجیان، شهدای امنیت، سلامت، مدافعان حرم و شهدای هستهای که همگی از فرزندان پایتخت به شمار میآیند. وی همچنین از اجرای این طرح در سه مسیر دیگر شامل بخشی از اتوبان تهران-کرج، جاده خاوران و مسیر منتهی به پردیس تا پایان سال خبر داد.
به گفته مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران، سه طرح اصلی شامل تابلوهای جدید سردر کوچهها، تابلوهای علمکی شهدا و تصاویر شهدا در ورودیهای شهر تهران، گامهای اساسی سازمان در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند که با همکاری کمیته نامگذاری، مناطق شهرداری و مشارکت مردم اجرا میشوند. این برنامه قرار است تا پایان سال بخش قابل توجهی از پایتخت را پوشش دهد و سیمای شهر را بیش از گذشته مزین به یاد و خاطره شهیدان سازد.
