به گزارش خبرگزاری مهر، آئین آغاز سال تحصیلی مجتمع جامع امام خمینی (قدس سره)، صبح امروز در سالن قدس این مجتمع برگزار شد.

حجت الاسلام ناصر رفیعی، رئیس مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی با تبریک آغاز سال جدید تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: در ایام سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله قرار داریم؛ یاد و خاطره این شهید بزرگوار را گرامی می‌داریم از خدای متعال مسئلت می نمایییم راه و مکتب ایشان را محفوظ بدارد.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز بزرگداشت حضرت عبدالعظیم حسنی، خاطرنشان کرد: ایشان از امام زادگان مسلم است و سید حسنی و از نوادگان امام حسن مجتبی (علیه السلام) به شمار می‌آید. امام زادگانی که به خصوص توسط ائمه مدح شده باشند کم شمار هستند؛ اما امام هادی (علیه السلام) ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم را برابر با زیارت امام حسین (علیه السلام) خوانده است و حتی ایشان را را برای پاسخگویی به سوالات شرعی، به مردم معرفی می‌کرد.

رئیس مجتمع آموزش عالی تاریخ، سیره و تمدن اسلامی با تاکید بر مراتب ارادت علما و مراجع عظام نسبت به حضرت عبدالعظیم حسنی، اذعان داشت: ایشان به صورت مسلم محضر امام جواد، امام هادی و امام رضا (علیهم السلام) را درک کرده است.

وی با اشاره به روایات فراوانی که توسط حضرت عبدالعظیم نقل شده است، اظهار داشت: از ایشان نقل شده است که به خدمت امام جواد (علیه السلام) رسید و درخواست نمود حدیثی از امیرالمومنین (علیه السلام) برای او روایت نماید. امام پانزده حدیث از امام علی (علیه السلام) را قرائت فرمودند از جمله اینکه مردم با پول جذب نمی‌شوند؛ بلکه با اخلاق نیکو گرد شما جمع می‌شوند. این درس مهمی برای همه ما به ویژه اساتید و مربیان است.

حجت الاسلام والمسملین رفیعی در پایان خوش خلقی را موجب طول عمر و افزایش رزق و روزی خواند و گفت: دو چیز پرونده انسان را در روز محشر بسیار پربار می‌نماید؛ نخست خوش اخلاقی و سپس صلوات بر محمد و آل محمد.

گفتنی است در پایان این مراسم از طلاب ممتاز علمی و فرهنگی مجتمع جامع امام خمینی (قدس سره) با اهدای جوایزی از سوی آیت الله عباسی، رئیس جامعةالمصطفی، تقدیر به عمل آمد.