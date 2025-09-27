به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی عصر شنبه در شورای اداری استان که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و بازتاب صدای مردم ایران در سطح جهانی، اظهارکرد: از همه اعضای محترم شورای اداری انتظار دارم برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ایران و افغانستان که ۲۶ مهرماه در بیرجند برگزار خواهد شد، نهایت همکاری را داشته باشند.

استاندار خراسان جنوبی گفت: مقدمات این رویداد از چند ماه گذشته با همراهی اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی فراهم شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های صدا و سیما برای معرفی ظرفیت‌های استانی، افزود: «برنامه ایران‌جان» هر هفته یک استان را در شبکه‌های ملی معرفی خواهد کرد و این فرصت طلایی باید با همکاری همه دستگاه‌ها و رسانه ملی برای معرفی توانمندی‌های خراسان جنوبی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

هاشمی با بیان اینکه خراسان جنوبی قبل از موعد پایان سال مالی موفق به جذب صد درصد اعتبارات شده است، ادامه داد: این موفقیت با تلاش مدیران و فرمانداران و همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی به دست آمد و در هفته دولت نیز برنامه‌های بسیار خوبی در سطح شهرستان‌ها برگزار شد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت توسعه فناوری‌های نوین در استان، گفت: هوش مصنوعی و هوشمندسازی معادن از ضرورت‌های توسعه‌ای استان است.

وی گفت: با اجرای پروژه کلان فیبر نوری، ۶۰۰ کارگاه صنایع‌دستی به شبکه متصل خواهند شد که این موضوع در ایجاد اشتغال و توسعه صادرات از طریق پلتفرم‌های داخلی بسیار مؤثر خواهد بود.

وی با تأکید بر نقش ویژه روستاهای مرزی در ایجاد امنیت پایدار، بیان کرد: خراسان جنوبی به‌عنوان پایلوت در حوزه اقتصاد دیجیتال و توسعه روستایی انتخاب شده است و امیدواریم با نگاه ویژه دولت، تحولات بزرگی در این بخش رقم بخورد.

هاشمی در پایان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا خاطرنشان کرد: حضور وزیر ارتباطات در جمع مردم و مسئولان استان فرصتی ارزشمند است و امیدواریم با همدلی و همراهی، گام‌های بلندی در مسیر توسعه استان برداشته شود.