  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۰

مضجع نورانی امام رضا(ع) غبارروبی شد

مضجع نورانی امام رضا(ع) غبارروبی شد

مشهد- مضجع شریف حرم مطهر علی ابن موسی الرضا(ع)، با حضور خانواده معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه غبارروبی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین غبارروبی مضجع شریف حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) با حضور آیت الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و آیت الله سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، خادمان بارگاه منور حضرت ثامن الحجج (ع) و جمعی از خانواده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برگزیدگان المپیادهای علمی و تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر برگزار شد.

در طول این مراسم، قاریان و مداحان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) با قرائت آیات نورانی قرآن و مدیحه‌سرایی به این آئین باشکوه، معنویت و روحانیت خاصی بخشیدند و همزمان، با گشایش درب ضریح منور حضرت رضا (ع) مضجع منور رضوی با گلاب ناب شستشو داده شد.

در این مراسم سرشار از معنویت و عطر ولایت و امامت، مداحان با زمزمه زیارات جامعه کبیره و امین‌الله به ذکر مناقب و مدح اهل‌بیت (ع) پرداختند و با حضرت امام رضا (ع) راز و نیاز کردند

کد خبر 6603724

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها