مضجع نورانی امام رضا(ع) غبارروبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین غبارروبی مضجع شریف حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) با حضور آیت الله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و آیت الله سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، خادمان بارگاه منور حضرت ثامن الحجج (ع) و جمعی از خانواده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، برگزیدگان المپیادهای علمی و تعدادی از اصحاب فرهنگ و هنر برگزار شد.

در طول این مراسم، قاریان و مداحان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) با قرائت آیات نورانی قرآن و مدیحه‌سرایی به این آئین باشکوه، معنویت و روحانیت خاصی بخشیدند و همزمان، با گشایش درب ضریح منور حضرت رضا (ع) مضجع منور رضوی با گلاب ناب شستشو داده شد.

در این مراسم سرشار از معنویت و عطر ولایت و امامت، مداحان با زمزمه زیارات جامعه کبیره و امین‌الله به ذکر مناقب و مدح اهل‌بیت (ع) پرداختند و با حضرت امام رضا (ع) راز و نیاز کردند