یه گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، بعد از ظهر شنبه، در ششمین آئین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به ایثارگری مردم این استان در دوران دفاع مقدس گفت: استان تهران در طول هشت سال دفاع مقدس ۳۵ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده و ۹۵ هزار نفر از رزمندگان تهرانی نیز به درجه جانبازی نائل آمدند.

وی با قدردانی از اقدامات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت افزود: ساخت موزه‌های دفاع مقدس، تدوین دانشنامه دفاع مقدس و انتشار کتاب‌های متعدد در این حوزه از جمله اقدامات ارزشمندی است که در یک دهه اخیر صورت گرفته است.

استاندار تهران با بیان اینکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از جمله موزه‌های مدرن دنیا به شمار می‌رود، ادامه داد: در سطح استان تهران ۳۸۴ یادمان شهدای گمنام در فضاهای عمومی، دانشگاه‌ها و دیگر نقاط احداث شده و در سال گذشته نیز بیش از ۱۱۳ هزار نفر از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کرده‌اند.

معتمدیان در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: بیشترین حجم موشک‌باران در این جنگ توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا متوجه تهران بود، به نحوی که تعدادی واحد مسکونی آسیب دید و برخی شهروندان بی‌گناه شهید و مجروح شدند.

وی تصریح کرد: با هماهنگی و آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی در طول جنگ ۱۲ روزه، در کوتاه‌ترین زمان خدمات امدادی و زیرساختی به شهروندان ارائه شد و با وجود حمله دشمن به برخی نقاط گازی، برقی و آبی پایتخت، خوشبختانه هیچ‌گونه مشکلی در خدمات‌رسانی ایجاد نشد.