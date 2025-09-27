به گزارش خبرگزاری مهر، مجید الهیان در تشریح ابعاد و فواید عفو معیاری اخیر که با موافقت مقام معظم رهبری و پیشنهاد ریاست قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، اجرا شد، اظهار کرد: این عفو و ارفاقات قانونی یکی از جلوه‌های برجسته رأفت اسلامی و نشانه‌ای روشن از سیاست‌های تحولی دستگاه قضایی است.

وی در ادامه افزود: بهره‌مندی از عفو موردی، ضمن کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، موجب تقویت بنیان خانواده‌ها، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای شاخص‌های عدالت ترمیمی در نظام قضایی کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه این ارقام نشان‌دهنده افزایش بهره‌مندی محکومان از رأفت اسلامی و نگاه انسانی قوه قضائیه است تصریح کرد: این سیاست همسو با منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضائیه به‌طور مستقیم در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده‌ها اثرگذار است.

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: بازگشت زندانیان به کانون گرم خانواده، فرصت دوباره‌ای برای اصلاح، جبران گذشته و شروع زندگی سالم است و بسیاری از خانواده‌هایی که سال‌ها از هم جدا بودند، امروز با شادی و امید در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و این دستاورد کوچکی نیست.

وی در پایان ضمن قدردانی از دادستان مرکز استان و دادستان‌های شهرستان‌ها، مدیرکل زندان‌های گیلان و کارکنان واحد اجرای احکام کیفری استان تصریح کرد: با اعمال ارفاقاتی همچون مرخصی پایان حبس، تشکیل منظم کمیسیون عفو و بخشودگی در استان و ارائه پیشنهادهای عفو موردی، تعداد بیشتری از زندانیان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.