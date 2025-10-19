تعدادی از زندانیان لاکان رشت با استفاده از ارفاقات قانونی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان به همراه دادستان مرکز استان و معاون قضائی در امور حقوق شهروندی دادگستری و جمعی از دادیاران دادسرای مرکز استان با حضور در زندان مرکزی لاکان رشت از بخش‌های مختلف این زندان بازدید کردند.

مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان با حضور در جمع مددجویان، ضمن دیدار چهره به چهره و استماع مسائل و مشکلات آن‌ها، نسبت به بررسی دقیق پرونده‌ها و ارائه راهکارهای قانونی جهت تسهیل وضعیت قضائی زندانیان دستورات لازم را صادر کرد.

وی در ادامه در محفل انس با قرآن یکی از سالن‌های زندانیان، شرکت کرد و گفت: قرآن کتاب هدایت و آرامش است که می‌تواند مسیر بازگشت و اصلاح را برای انسان هموار سازد.

الهیان خاطر نشان کرد: هدف زندان بازسازی شخصیت زندانیان و بازگشت شرافتمندانه آنها به جامعه است که این امر با تاسی گرفتن از قرآن کریم امکان پذیر است و زندانیان باید از فرصتی که در اختیار دارند حداکثر استفاده را کرده و در مسیر اصلاح و ندامت از گذشته گام بردارند.

رئیس شورای قضائی استان با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزشی قرآن کریم در زندان و تأثیر معنوی آن بر روند اصلاح مجرمان افزود: زندانیانی که با قرآن مأنوس و نسبت به حفظ آن تلاش می‌کنند از ارفاقات لازم برخوردار خواهند شد.

در پایان این دیدار، طی مراسمی با حضور مقامات قضائی و مسئولین زندان‌، تعدادی از مددجویان با استفاده از امتیازات و ارفاقات قانونی آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.