معاون استاندار بوشهر: کمبود نیروی انسانی متخصص مشکل ادارات است

به گزاش خبرنگار مهر، فردین اسلامی راد عصر شنبه در نشست علمی تخصصی بنیاد نخبگان بیان کرد: نیروهای غیر بومی در ابتدای امر بدلیل کسب امتیازات بالاتر مهارتی نسبت به نیروهای بومی جذب دستگاههای اجرایی میشوند و پس از مدتی برای انتقال به شهرهای خود که بیشتر استانهای فارس و کهگیلویه و بویر احمد هستند درخواست خروج از دستگاه اجرایی رادارند که این امر امروزه به عنوان عارضه جدی در استان بوشهر محسوب میشود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر ادامه داد: برای جذب نیرو در دستگاههای اجرایی استان بوشهر مقوله عدالت یکی از اصول کارگروه اشتغال است و به موازات شایسته سالاری قدم برمیدارد و زمانی که نیروی ماهری از این استان خارج میشود این امر به شکل عارضهای جدی نمایان میشود، زیرا به دلیل کمبود نیروی ماهر، جایگزین کردن آن دشوار است.
اسلامی راد افزود: علم در کنار مهارت پروری معنا پیدا میکند و همین امر موجب تفاوت میان حقوق و مزایای نیروی ماهر با نیروی علمی بویژه در مناطق صنعتی در جنوب استان بوشهر است.
وی گفت: یکی از دستگاههای اجرایی که با کمبود نیروهای ماهر و خروج آنها از استان بوشهر مواجه است، دانشگاه علوم پزشکی است که بیشتر کادر پزشکی و پیراپزشکی آن یا جذب صنعت میشوند یا از این استان خارج میشوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: این معاونت به عنوان مرکز معماری نیروی انسانی با هر دستگاه و نهادی که توانایی بکارگیری و توانمندسازی نیروهای انسانی را داشته باشد همکاری میکند و بر همین اساس بنیاد نخبگان با توجه به پتانسیلهای موجود از جایگاه ویژه ای در این زمینه برخوردار است.
وی اضافه کرد: بنیاد علمی نخبگان به عنوان سیستم نوآوری شناخته میشود که از ترکیب اندیشه، ذوق و ایدههای نو تشکیل شده و از این طریق نیز به بهره اقتصادی و مالی متفاوتی دست مییابد و یکی از آنها بهرهگیری از این نهاد در مبحث هوش مصنوعی است.
نظر شما