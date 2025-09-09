ادعای زلنسکی درباره مرگ ۲۰ غیرنظامی در حمله روسیه به دونتسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانان، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین مدعی شد که در حمله امروز روسیه به روستایی در منطقه دونتسک، دست کم ۲۰ غیرنظامی کشته شدند.
زلنسکی این حمله هوایی را «مستقیما علیه مردم و غیرنظامیان عادی» توصیف و اضافه کرد که «چنین حملاتی از جانب روسیه نباید بدون پاسخی مناسب از سوی جهان رها شود.»
ویدئویی که زلنسکی درباره این حمله منتشر کرده، تصاویری از اجساد را با لباس غیرنظامی روی زمین به تصویر میکشد.
زلنسکی گفته که قربانیان این حمله حین دریافت حقوق بازنشستگی که از طریق پست بین اهالی روستا توزیع میشد، هدف قرار گرفتند. این روستا حدود دو مایل با خط مقدم جبهه فاصله دارد.
مسکو بهرغم عدم تصرف کامل منطقه دونتسک، بر سر آن ادعای مالکیت دارد و کییف میگوید که کرملین برای عملیاتی جدید در خط مقدم، حدود ۱۰۰ هزار نیرو در این منطقه مستقر کرده است.
فرماندار منطقه دونتسک مدعی شده است که در این حمله ۲۱ تن کشته و تعداد مشابهی نیز زخمی شدهاند.
زلنسکی در بخش دیگری از این پیام گفت: پاسخ آمریکا، اروپا و جی۲۰ (به این حمله) ضروری است. باید برای متوقف کردن کشتار روسیه، اقداماتی محکم اتخاذ شود.
ادعای زلنسکی در حالی است که ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه دیروز به حمله اوکراین به محل بازی کودکان در دونتسک واکنش نشان داد و این حادثه را محکوم کرد. به ادعای رسانهها، نیروهای مسلح اوکراین عصر یکشنبه حملهای پهپادی به زمین بازی کودکان در پارک گالیور که اخیراً در دونتسک افتتاح شده بود، انجام دادند؛ پارکی که بسیاری از غیرنظامیان در آن زمان در آنجا بودند. ۶ نفر، از جمله یک کودک در این حادثه زخمی شدند.
مناطق زاپروژیا، خرسون، دونتسک و لوهانسک اندکی پس از آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، پس از برگزاری همهپرسی و با رای اکثریت ساکنان این مناطق به مسکو الحاق شدند.
نظر شما