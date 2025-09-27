توسعه صنعتی آذربایجان غربی با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با تأکید بر ضرورت بازشناسی ظرفیتهای استان، گفت: آذربایجانغربی را باید از نو شناخت و به درستی معرفی کرد.
وی با بیان اینکه آذربایجانغربی توانمندیهای متنوعی دارد و نباید تنها به کشاورزی شناخته شود، افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، ضروری است که توسعه صنعتی استان با جدیت دنبال شود.
رحمانی همچنین با اشاره به نقش زیرساختها در رشد اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: فراهمسازی زیرساختهای لازم آغاز شده و هر اقدامی که انجام میدهیم باید در راستای تقویت صادرات باشد و در این مسیر باید صنایع و بخشهای نوین اقتصادی فعال شوند.
استاندار آذربایجانغربی از شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری در استان نیز خبر داده و افزود: به عنوان نمونه، یکی از هماستانیهای مقیم خارج از کشور برای احداث بیمارستان تخصصی کودکان در ارومیه اعلام آمادگی کرده و این نشاندهنده پویایی و ظرفیتهای بالفعل سرمایهگذاری در آذربایجانغربی است.
رحمانی همچنین با اشاره به اهمیت مرزها و کریدورهای اقتصادی استان در شرایط کنونی کشور، اضافه کرد: باید مرزها فعالتر شوند و مردم تغییرات مثبت در این حوزه را بهطور ملموس احساس کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه هر فردی که توانایی دارد باید پایکار بیاید، افزود: مشکلات استانی را در همان سطح حل خواهیم کرد و مسائل ملی را نیز تا رسیدن به نتیجه پیگیری میکنیم.
استاندار آذربایجانغربی به تقویت حوزه فناوری، شرکتهای دانشبنیان و توسعه صادرات در استان نیز اشاره کرده و یادآور شد: باور داریم که آذربایجانغربی میتواند در زمره پنج استان برتر کشور قرار گیرد.
در پایان این نشست، اولین دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در استانهای مرزی به طور رسمی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه افتتاح شد.
