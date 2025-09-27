آهی: تحقق رشد اقتصادی پایدار نیازمند تعامل میان دولت و بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، نورالدین آهی عصر شنبه در نشست با تشکل‌های اقتصادی و احزاب استان اظهار کرد: در دولت چهاردهم، بخش خصوصی به عنوان شریک دولت شناخته می‌شود و نه رقیب، و ظرفیت تصمیم‌گیری آن برای رفع موانع اقتصادی باید تقویت شود.

وی افزود: همراهی اتاق بازرگانی در آغاز به کار دولت چهاردهم، بیانگر اعتماد رئیس‌جمهور به توانمندی‌های بخش خصوصی است.

آهی با اشاره به چالش‌های اولیه دولت از جمله جنگ ۱۲ روزه و ناترازی انرژی ادامه داد: مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند فرآیندها را تسهیل کرده و به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.

وی تاکید کرد: جامعه بدون فراهم بودن زمینه‌های سیاسی مناسب، امکان رشد اجتماعی نخواهد داشت.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب افزود: در حالی که احزاب عمدتاً به دنبال کسب قدرت هستند، تشکل‌های اقتصادی با تمرکز بر توسعه و پیشرفت، عملاً در مسیر رشد پایدار کشور حرکت می‌کنند.

وی ادامه داد: اهتمام دولت به ایجاد وفاق ملی و رعایت حقوق شهروندی، مورد تاکید است و نقدها و انتقادات را می‌توان فرصتی برای ارتقای کارآمدی دولت دانست.

آهی تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی پایدار نیازمند تعامل مستمر میان دولت و بخش خصوصی، حمایت از تشکل‌های اقتصادی و فراهم کردن بسترهای سیاسی مناسب است.

وی گفت: سیاست دولت چهاردهم، ایجاد فضای مشارکت فعال، رفع موانع اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی برای پیشبرد توسعه ملی است.