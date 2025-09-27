به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی، شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس بر ضرورت ایجاد دگرگونی اساسی در این حوزه تأکید کرد و گفت: انتخاب مدیرکل جدید، فرایندی چالش‌برانگیز بود، چرا که استان فارس نیازمند تحولی شگرف است و وزارتخانه به دنبال فردی بود که بتواند این دگرگونی را به سرانجام برساند.

وی با برجسته کردن نقش حیاتی میراث فرهنگی در قوام هویت ملی، فارس را سرزمینی با تقدس ویژه توصیف کرد و ادامه داد: اگر ما ایرانیان به هویت و تمدن خود می‌بالیم و غرور ملی در ما متجلی است، این شکوه در تار و پود تخت جمشید و نقوش سنگی والرین تنیده شده است. این یادگاران گران‌بها، غروری ملی به انسان می‌بخشند و سزاوار افتخار به این تاریخ پربار و اقتدار هستیم.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گستردگی و پتانسیل‌های عظیم استان فارس در حوزه میراث فرهنگی را ستود و افزود: با اعتبارات محدود دولتی، شاید نتوانیم تمامی این ظرفیت‌ها را به سامان برسانیم. خلاء موجود اینجاست که باید با بهره‌گیری از مسئولیت‌های اجتماعی و جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند، این شکاف را پر کنیم.

واحدی نقش بخش خصوصی را بسیار حیاتی برشمرد و گفت: یکی از نکات بسیار مهم، حمایت فعالان عرصه گردشگری و بخش خصوصی از مدیرکل جدید است که می‌تواند به تثبیت جایگاه و موفقیت مدیریت نوین کمک کند.

وی به غفلت تاریخی از حوزه میراث فرهنگی در برنامه‌های توسعه گذشته اشاره کرد و ادامه داد: پس از انقلاب، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برنامه‌های توسعه تنها به چند سطر محدود اکتفا کرده بود و برنامه عملیاتی مدونی در این خصوص تدوین نشده بود. اما در برنامه هفتم توسعه، با تلاش‌های فراوان مواردی برای استقلال این حوزه‌ها به تصویب رسید.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: قوانین نوینی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی به تصویب رسیده که با شرایط کنونی جامعه همخوانی دارد. لازم است این قوانین را به شکلی شفاف برای عموم مردم تشریح کنیم تا از مشوق‌های گردشگری آگاه شوند.

واحدی به وجود برخی عقب‌ماندگی‌ها در حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان فارس است اشاره کرد و گفت: امیدواریم با تغییرات مدیریتی، این کاستی‌ها جبران شوند.