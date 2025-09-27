اکبرپور: درآمدهای عوارض مناطق گردشگری باید صرف توسعه همان مناطق شود

به گزارش خبرنگار مهر، اردوان اکبرپور، شامگاه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر لزوم بازنگری اساسی در رویکردهای حمایتی از صنعت گردشگری تأکید کرد و با اشاره به اینکه اعتبارات ناکافی کنونی حتی کفاف نگهداری از آثار تاریخی را نیز نمیدهد، اظهار کرد: نگاه صرف به بودجه دولتی برای پیشبرد این صنعت، راه به جایی نخواهد برد.
وی حرکت قاطعانه به سمت جلب مشارکت گسترده مردمی و سرمایهگذاریهای نوآورانه بخش خصوصی را تنها راهکار عملی برای شکوفایی واقعی گردشگری دانست.
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تولید تنها محدود به صنعت و کارخانه نیست، بلکه خدمات گردشگری نیز پتانسیل بالایی برای ایجاد ثروت و ارزش افزوده دارند، تصریح کرد: این امر مستلزم فراهم آمدن زیرساختهای لازم و استاندارد در این حوزه است.
اکبرپور با برشمردن تنوع جاذبههای استان فارس از جمله اماکن تاریخی، مذهبی و چشماندازهای طبیعی خیرهکننده، به عدم موفقیت در ایجاد زیرساختهای کافی برای بهرهبرداری از این ظرفیتها در سالهای اخیر به دلیل کمبود بودجه اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادات کلیدی ایجاد منابع مالی پایدار و مستمر برای حوزه گردشگری است.
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد تا درآمدهای حاصل از عوارض در مناطق گردشگری، مستقیماً صرف توسعه زیرساختهای همان مناطق شود تا چرخههای توسعه به صورت محلی فعال گردند.
اکبرپور با در نظر گرفتن پتانسیلهای ویژه شهرستانهای توریستی سپیدان، تدوین آئیننامهای برای ایجاد مناطق ویژه گردشگری را ضروری دانست تا مدیریت و توسعه این نواحی تسهیل شود.
نماینده مردم سپیدان در مجلس شورای اسلامی ظرفیت سرمایهگذاران کشورهای همسایه در منطقه خلیج فارس را فرصتی مغتنم برای ارتقا زیرساختهای گردشگری کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد که اینگونه سرمایهگذاریهای خارجی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، موتور محرکه رشد و توسعه صنعت گردشگری ایران در سطح ملی باشد.
