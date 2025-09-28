امارات: تشکیل دولت فلسطین در کنار اسرائیل ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، «لانا نسیبه»، وزیر مشاور در وزارت خارجه امارات متحده عربی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که باید دولت مستقل فلسطین در کنار اسرائیل تشکیل و راه‌حل دودولتی عملی شود.

وی با اشاره به وضعیت انسانی در غزه ادعا کرد: حتی با وجود محدودیت‌ها و موانع موجود، امارات به ایفای نقش خود ادامه خواهد داد.

نسیبه همچنین به بحران سودان پرداخت و بر حمایت کشورش از مردم سودان برای پایان دادن به جنگ تأکید کرد.

وی خواستار توقف فوری درگیری‌ها در این کشور آفریقایی شد.