وزیر خارجه مالزی: غزه زیر باران بمب اسرائیل قرار دارد

مالزی نیز به مانند چند کشور دیگر خواستار تحریم رژیم صهیونیستی به دلیل نسل کشی در غزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، محمد حسن، وزیر امور خارجه مالزی در سخنانی تند علیه رژیم صهیونیستی گفت: از آسمان غزه باران بمب فرو می‌ریزد و ما دست‌کم ۷۰ هزار نفر را ناامید کرده‌ایم.

وی با تأکید بر لزوم اقدامات فوری جامعه جهانی افزود: اسرائیل در غزه مرتکب جنایت نسل‌کشی شده است و باید تحریم‌های جدی علیه این رژیم اعمال شود.

وزیر امور خارجه مالزی هشدار داد: خاورمیانه به منطقه‌ای خطرناک تبدیل شده است و ضرورت دارد اقداماتی ملموس علیه اشغالگری اتخاذ شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسأله فلسطین از زمان تأسیس سازمان ملل همچنان بی‌پاسخ مانده و اگر این بحران حل نشود، جهان اعتماد خود را به نظام بین‌المللی از دست خواهد داد.

