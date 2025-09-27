وزیر خارجه مالزی: غزه زیر باران بمب اسرائیل قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، محمد حسن، وزیر امور خارجه مالزی در سخنانی تند علیه رژیم صهیونیستی گفت: از آسمان غزه باران بمب فرو میریزد و ما دستکم ۷۰ هزار نفر را ناامید کردهایم.
وی با تأکید بر لزوم اقدامات فوری جامعه جهانی افزود: اسرائیل در غزه مرتکب جنایت نسلکشی شده است و باید تحریمهای جدی علیه این رژیم اعمال شود.
وزیر امور خارجه مالزی هشدار داد: خاورمیانه به منطقهای خطرناک تبدیل شده است و ضرورت دارد اقداماتی ملموس علیه اشغالگری اتخاذ شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مسأله فلسطین از زمان تأسیس سازمان ملل همچنان بیپاسخ مانده و اگر این بحران حل نشود، جهان اعتماد خود را به نظام بینالمللی از دست خواهد داد.
