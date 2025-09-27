سان مارینو نیز فلسطین را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، وزیر امورخارجه سان مارینو دقایقی پیش در نیویورک به صورت رسمی اعلام کرد که کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسد.

سان مارینو کوچک‌ترین کشور دنیا پس از واتیکان و موناکوست و در درون ایتالیا محصور است.

این کشور حدود ۳۴ هزار نفر جمعیت و حدود ۶۱ کیلومتر مربع مساحت دارد و به عنوان قدیمی‌ترین جمهوری در جهان شناخته می‌شود.

این کشور، یک کشور با استاندارد زندگی بالا است که اقتصاد آن عمدتاً بر پایه گردشگری، بانکداری و تولید محصولات کشاورزی و صنعتی کوچک استوار است.